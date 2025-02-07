Наконец-то! Калифорнийскую землеройку удалось сфотографировать впервые за 100 лет

Как сфотографировали землеройку

Миссию по фотографированию землеройки Маунт-Лайелл возглавил Вишал Субраманян, недавний выпускник Калифорнийского университета в Беркли, вместе со студентами-учеными Пракритом Джаином из Калифорнийского университета в Беркли и Харпером Форбсом из Университета штата Аризона.

Когда они узнали, что землеройка Маунт-Лайелл является единственным калифорнийским млекопитающим, которого никогда не фотографировали живым, они начали миссию, чтобы отследить ее - и сделать несколько снимков, которые впоследствии были представлены в заметке на официальной Instagram-странице Калифорнийской академии наук.

"Мы решили сфотографировать его, потому что, несмотря на многочисленные угрозы, с которыми оно сталкивается из-за изменения климата, об этом животном мало известно и задокументировано. Впервые сфотографировав его и наблюдая за его естественной историей, мы смогли узнать действительно ценную информацию о поведении этого животного и использовать фотографии для повышения осведомленности об угрозах, с которыми оно сталкивается," - пояснил Субраманян.

В ноябре 2024 года троица отправилась в восточную Сьерра-Неваду на поиски неуловимой землеройки. Сделать это было нелегко.

Во-первых, землеройка маленькая, менее 10 сантиметров длиной и около 5 граммов весом. Во-вторых, крошечное существо - настоящий обжора, ведь из-за невероятно быстрого метаболизма ему нужно есть каждые пару часов, иначе он умрет.

Таким образом, охотникам за землеройками приходилось постоянно следить за своими ловушками. Однако после нескольких изнурительных ночей тщательного наблюдения за расставленными ловушками команда добилась успеха.

Заманив нескольких неуловимых существ в ловушки с кошачьим кормом и мучными червями, Субраманян, Джайн и Форбс сфотографировали животных, сделав замеры. Чтобы быть уверенными, что они поймали именно землеройку Маунт-Лайелл, а не какой-то другой вид землероек, команда взяла небольшие образцы из хвостов землероек для анализа ДНК.

Экспедиция стала не только удивительным успехом, но и важным научным делом - сегодня среда обитания землеройки Маунт-Лайелл находится под все большей угрозой.

Хотя Sorex lyelli и не находятся под угрозой исчезновения, Калифорнийский университет в Беркли, называет эту землеройку видом млекопитающих, вызывающим особое беспокойство, из-за опасности, стоящей перед ней из-за изменения климата.