Зробив усю роботу за компанію: простий китаєць створив iPhone із гнучким екраном (відео)

Однак цей винахід не призначений для продажу (колаж: Styler)

Нещодавно в рекламі Samsung прозвучала насмішка над Apple, що ті досі не мають смартфона з гнучким екраном. Виробник iPhone ніяк на це не відповів і вочевидь не збирається розробляти таку нову модель. Тому замість них це зробив простий чоловік із Китаю.

Про це повідомляє видання Gizmochina.