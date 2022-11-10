Проделал всю работу за компанию: простой китаец создал iPhone с гибким экраном (видео)

Поэтому вместо них это сделал простой человек из Китая.

Недавно в рекламе Samsung прозвучала насмешка над Apple, что у тех до сих пор нет смартфона с гибким экраном. Производитель iPhone никак на это не ответил и не собирается разрабатывать такую новую модель.

Новосозданный iPhone с экраном, который можно складывать, получил название iPhone V. Эта модель имеет раскладной дисплей. Его придумал фанат-китаец и продемонстрировал на популярной платформе обмена видео в Китае.

Так смотрится айфон со сложным экраном (фото: gizmochina.com)

Как оказалось, проект изобретения лежал у мужчины целый год. Однако это лишь прототип, и он не приближается к фактическому готовому продукту от крупного технологического гиганта.

Фанат даже сделал поддельное рекламное видео этого устройства, которое показывает, что у него есть подключение 5G и работает на чипсете A16 Bionic.

Изобретатель показывает, что разделил детали iPhone 13 Pro Max на две половины и соединил их вместе. Правда шарнир пришлось взять от Moto Razr 2020.

На передней панели размещена 12-мегапиксельная селфи-камера, а дисплей устройства - панель, которая может складываться. Он также предлагает камеру серии Pro, технологию Ceramic Shield и улучшенный аккумулятор.

Процесс сбора гибкого экрана (фото: gizmochina.com)