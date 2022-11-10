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Проделал всю работу за компанию: простой китаец создал iPhone с гибким экраном (видео)

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 14:23
Проделал всю работу за компанию: простой китаец создал iPhone с гибким экраном (видео) Однако настоящее изобретение не предназначено для продажи (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно в рекламе Samsung прозвучала насмешка над Apple, что у тех до сих пор нет смартфона с гибким экраном. Производитель iPhone никак на это не ответил и не собирается разрабатывать такую новую модель.

Поэтому вместо них это сделал простой человек из Китая.

Об этом сообщает издание Gizmochina.

Новосозданный iPhone с экраном, который можно складывать, получил название iPhone V. Эта модель имеет раскладной дисплей. Его придумал фанат-китаец и продемонстрировал на популярной платформе обмена видео в Китае.

Проделал всю работу за компанию: простой китаец создал iPhone с гибким экраном (видео)

Так смотрится айфон со сложным экраном (фото: gizmochina.com)

Как оказалось, проект изобретения лежал у мужчины целый год. Однако это лишь прототип, и он не приближается к фактическому готовому продукту от крупного технологического гиганта.

Фанат даже сделал поддельное рекламное видео этого устройства, которое показывает, что у него есть подключение 5G и работает на чипсете A16 Bionic.

Изобретатель показывает, что разделил детали iPhone 13 Pro Max на две половины и соединил их вместе. Правда шарнир пришлось взять от Moto Razr 2020.

На передней панели размещена 12-мегапиксельная селфи-камера, а дисплей устройства - панель, которая может складываться. Он также предлагает камеру серии Pro, технологию Ceramic Shield и улучшенный аккумулятор.

Проделал всю работу за компанию: простой китаец создал iPhone с гибким экраном (видео)

Процесс сбора гибкого экрана (фото: gizmochina.com)

Раньше мы делились действенными советами, как настроить iPhone, чтобы он работал лучше и дольше.

К тому же показывали стильные фото, которыми может быть 15 смартфон Apple.

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iPhone изобретатель Китай