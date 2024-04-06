Зробіть ці чотири речі на вихідних і це допоможе вам худнути протягом тижня

Готуйте корисні страви та харчуйтеся здорово

Більшість людей не мають можливості пообідати корисними стравами, коли вони на роботі. Замість того, щоб втамувати голод солодощами чи нездоровим фаст-фудом, можна просто приготувати собі обід на вихідних і взяти з собою на роботу.

Це економить не тільки гроші, але й дозволяє не набирати зайвих калорій. Це також допоможе продумати своє меню одразу на кілька днів, так ви краще контролюватимете, що ви їсте і скільки.

Складіть тижневий план тренувань

Заздалегідь складіть план тренування. Незалежно від того, чи проходять тренування вдома, чи в тренажерному залі, запишіть заплановані вправи. Це допоможе вам потім зекономити час. А ще таким чином ви ставите чіткі цілі та створюєте структуру для фітнес-програми.

Також план тренувань більше мотивуватиме вас виконувати вправи. План знижує ймовірність того, що ви пропустите або відкладете тренування.

Підготуйте спортивний одяг на цілий тиждень

Багато хто ходить у тренажерний зал одразу після роботи. Тому збирають форму для спортзалу вранці. Але іноді ранки бувають дуже заклопотаними, тому нерідко це стає відмазкою до того, аби скасувати відвідування спортзалу. Але якщо ви підготуєте свій спортивний одяг на тиждень ще на вихідних, ви заощадите дорогоцінний час у понеділок вранці.

Також спортивний одяг нагадує про те, що ви вирішили зайнятися спортом. Це може підвищити мотивацію та ймовірність того, що ви таки підете у спортзал.

Дозволяйте собі "дні обману"

"День обману" - це день, коли ви свідомо відступаєте від свого здорового раціону та харчуєтеся менш обмежено. Якщо вам важко дотримуватися здорового харчування, можливо, доцільно вибрати день тижня, коли дозволено більше їжі.

Харчування також має соціальний компонент, і під час особливих випадків або зустрічей з друзями та родиною ви можете не надто обмежувати себе. День обману може дозволити вам насолоджуватися цими соціальними ситуаціями без строгих дієтичних правил.