Ви ніколи не схуднете, якщо робитимете ці речі: застереження від тренера Аніти Луценко
Зірковий фітнес-тренер Аніта Луценко назвала основні помилки, яких не можна допускати під час схуднення, оскільки ви не отримаєте бажаного результату.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.
Помилки при схудненні
За словами Луценко, ви ніколи не схуднете, якщо:
- просто зберігатимете відео з тренуваннями, але не виконуватимете їх
- постійно ставитимете собі цілі схуднути швидко
- якщо 3 дні сидітимете на жорсткій дієті, а потім 4 дні безконтрольного об'їдатиметеся замість того, щоб нормально їсти без перекусів
- якщо замість зміни своїх дрібних щоденних звичок будете купувати таблетки для схуднення й сподіватися на результат
- будете сприймати зайву вагу тільки як естетичну проблему, а не проблему комплексну
- якщо будете звертати увагу на дрібні моменти, що впливають на схуднення на 0,00001% і ігнорувати базові правила, які впливають на 98% на процес
Як правильно худнути
"Люди думають про правильне харчування занадто "вузько" і часто не бачать зв’язку зі здоров’ям. Типу схуднути - це прям ціль. Але це просто побічний ефект", - говорить Луценко.
Вона каже, що багато хто має помилкове уявлення, що правильне харчування це:
- дуже багато фруктів
- багато фрешів і смузі
- цукрозамінники чи мед
- салати і ще раз салати
- варена куряча грудка
- вівсянка чи гранола
- багато фініків, горіхів і сухофруктів
- вітаміни в таблетках
- малі порції і мало їжі протягом дня
- відсутність морозива, тортів
- заборона на макарони, піцу, бургери, картоплю фрі
"Люди зазвичай думають про занадто якісь фантастичні межі, дуже вузькі і нереалістичні. Але здорове харчування - це баланс малокалорійних і корисних продуктів і "їжі для задоволення" смакових рецепторів, настрою й експериментів. Це коли ти можеш їсти все - цукор і нагетси, пити лате, але дозовано", - пояснює Аніта Луценко.
Вона додає, що при такому харчуванні людина має розуміння, що все можна їсти, але в міру, тому вона контролює кількість спожитої їжі.
"Часто люди не розуміють, що таз салату має менше ккал, ніж олія якою його заправили. Тож перестаньте вірити у міфи і повірте відчуттям свого тіла. Воно не бреше. Воно знає і відчуває - нормально вам чи ні вам із глютеном, молочкою, без сніданку, з 3-ма кавами на день", - каже тренер.
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