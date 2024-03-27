Ви ніколи не схуднете, якщо робитимете ці речі: застереження від тренера Аніти Луценко

Зірковий фітнес-тренер Аніта Луценко назвала основні помилки, яких не можна допускати під час схуднення, оскільки ви не отримаєте бажаного результату.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram .

Помилки при схудненні

За словами Луценко, ви ніколи не схуднете, якщо:

просто зберігатимете відео з тренуваннями, але не виконуватимете їх

постійно ставитимете собі цілі схуднути швидко

якщо 3 дні сидітимете на жорсткій дієті, а потім 4 дні безконтрольного об'їдатиметеся замість того, щоб нормально їсти без перекусів

якщо замість зміни своїх дрібних щоденних звичок будете купувати таблетки для схуднення й сподіватися на результат

будете сприймати зайву вагу тільки як естетичну проблему, а не проблему комплексну

якщо будете звертати увагу на дрібні моменти, що впливають на схуднення на 0,00001% і ігнорувати базові правила, які впливають на 98% на процес

Як правильно худнути

"Люди думають про правильне харчування занадто "вузько" і часто не бачать зв’язку зі здоров’ям. Типу схуднути - це прям ціль. Але це просто побічний ефект", - говорить Луценко.

Вона каже, що багато хто має помилкове уявлення, що правильне харчування це:

дуже багато фруктів

багато фрешів і смузі

цукрозамінники чи мед

салати і ще раз салати

варена куряча грудка

вівсянка чи гранола

багато фініків, горіхів і сухофруктів

вітаміни в таблетках

малі порції і мало їжі протягом дня

відсутність морозива, тортів

заборона на макарони, піцу, бургери, картоплю фрі

"Люди зазвичай думають про занадто якісь фантастичні межі, дуже вузькі і нереалістичні. Але здорове харчування - це баланс малокалорійних і корисних продуктів і "їжі для задоволення" смакових рецепторів, настрою й експериментів. Це коли ти можеш їсти все - цукор і нагетси, пити лате, але дозовано", - пояснює Аніта Луценко.

Вона додає, що при такому харчуванні людина має розуміння, що все можна їсти, але в міру, тому вона контролює кількість спожитої їжі.

"Часто люди не розуміють, що таз салату має менше ккал, ніж олія якою його заправили. Тож перестаньте вірити у міфи і повірте відчуттям свого тіла. Воно не бреше. Воно знає і відчуває - нормально вам чи ні вам із глютеном, молочкою, без сніданку, з 3-ма кавами на день", - каже тренер.