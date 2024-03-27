ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ви ніколи не схуднете, якщо робитимете ці речі: застереження від тренера Аніти Луценко

Середа 27 березня 2024 17:19
UA EN RU
Ви ніколи не схуднете, якщо робитимете ці речі: застереження від тренера Аніти Луценко Яких помилок при схудненні не можна допускати (фото: Instagram/anitasporty)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Аніта Луценко

Зірковий фітнес-тренер Аніта Луценко назвала основні помилки, яких не можна допускати під час схуднення, оскільки ви не отримаєте бажаного результату.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.

Помилки при схудненні

За словами Луценко, ви ніколи не схуднете, якщо:

  • просто зберігатимете відео з тренуваннями, але не виконуватимете їх
  • постійно ставитимете собі цілі схуднути швидко
  • якщо 3 дні сидітимете на жорсткій дієті, а потім 4 дні безконтрольного об'їдатиметеся замість того, щоб нормально їсти без перекусів
  • якщо замість зміни своїх дрібних щоденних звичок будете купувати таблетки для схуднення й сподіватися на результат
  • будете сприймати зайву вагу тільки як естетичну проблему, а не проблему комплексну
  • якщо будете звертати увагу на дрібні моменти, що впливають на схуднення на 0,00001% і ігнорувати базові правила, які впливають на 98% на процес

Як правильно худнути

"Люди думають про правильне харчування занадто "вузько" і часто не бачать зв’язку зі здоров’ям. Типу схуднути - це прям ціль. Але це просто побічний ефект", - говорить Луценко.

Вона каже, що багато хто має помилкове уявлення, що правильне харчування це:

  • дуже багато фруктів
  • багато фрешів і смузі
  • цукрозамінники чи мед
  • салати і ще раз салати
  • варена куряча грудка
  • вівсянка чи гранола
  • багато фініків, горіхів і сухофруктів
  • вітаміни в таблетках
  • малі порції і мало їжі протягом дня
  • відсутність морозива, тортів
  • заборона на макарони, піцу, бургери, картоплю фрі

"Люди зазвичай думають про занадто якісь фантастичні межі, дуже вузькі і нереалістичні. Але здорове харчування - це баланс малокалорійних і корисних продуктів і "їжі для задоволення" смакових рецепторів, настрою й експериментів. Це коли ти можеш їсти все - цукор і нагетси, пити лате, але дозовано", - пояснює Аніта Луценко.

Вона додає, що при такому харчуванні людина має розуміння, що все можна їсти, але в міру, тому вона контролює кількість спожитої їжі.

"Часто люди не розуміють, що таз салату має менше ккал, ніж олія якою його заправили. Тож перестаньте вірити у міфи і повірте відчуттям свого тіла. Воно не бреше. Воно знає і відчуває - нормально вам чи ні вам із глютеном, молочкою, без сніданку, з 3-ма кавами на день", - каже тренер.

Читайте також про те, що відомий тренер пояснив, як недосипання впливає на фігуру.

Раніше ми писали про те, який сніданок є ідеальним при схудненні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аніта Луценко Поради
NEWS
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених