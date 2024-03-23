Ви будете здивовані. Скільки зайвої ваги можна набрати, випиваючи капучино щодня протягом року

Випити чашку кави є частим приводом для зустрічі із друзями. Практично жодна прогулянка не обходиться без цих напоїв. Іноді ми самі навіть не помічаємо, як багато лате, американо чи капучино п'ємо щодня. Спершу може видатись, що це безневинні напої, які не шкодять фігурі, але насправді вони доволі калорійні.

Про те, як багато зайвої ваги можна набрати, випиваючи щодня протягом року капучино, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram .

Що треба знати про калорійність капучино

"Я не проти кави, доведено, що вона в невеликих кількостях може бути навіть корисною. Але якщо говорити про каву чорну, то це 0 ккал і ніякого впливу на вагу. Хоча є виключення, якщо ви п’єте її й відчуваєте тривогу, яку потім заїдаєте, то це ще те запитання", - каже тренер.

Вона додає, що зовсім інша ситуація із кавою з молоком і цукром. Наприклад, у капучино, лате, чи подібних напоях - 130 ккал/порція.

"30 напоїв на місяць - це 3 900 ккал, що дорівнює 500 г жиру, якщо це понад норму споживання ккал за день. 1 капучино на день, а днів у році 365 - і отримуємо 47 тисяч 750 ккал додаткових, що дорівнюють 6 кг жиру", - говорить Луценко.

Чи варто повністю відмовлятись від кавових напоїв

"Змініть всього одну звичку і побачите результат за рік не в плюс, а в мінус. За умов катастрофічного наростання проблеми ожиріння - це має сенс! Якщо ви не любите чорну каву і маскуєте її гіркий смак молоком, цукром, корицею, шоколадом, сиропом - може ви не любите каву?" - каже тренер.

Варто відстежувати, щоб кавові напої із молоком і цукром входили у денну норму калорій, якщо ви не готові від них відмовитись.

Луценко також наголосила, що даний пост має інформаційний характер і не є керівництвом до дій. Інформація розрахована на здорових людей. Людям із проблемами зі здоров’ям рекомендовано звернутися до профільного лікаря для розв'язання індивідуальних проблем.