ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ви будете здивовані. Скільки зайвої ваги можна набрати, випиваючи капучино щодня протягом року

Субота 23 березня 2024 08:02
UA EN RU
Ви будете здивовані. Скільки зайвої ваги можна набрати, випиваючи капучино щодня протягом року Що треба знати про калорійність капучино (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Аніта Луценко

Випити чашку кави є частим приводом для зустрічі із друзями. Практично жодна прогулянка не обходиться без цих напоїв. Іноді ми самі навіть не помічаємо, як багато лате, американо чи капучино п'ємо щодня. Спершу може видатись, що це безневинні напої, які не шкодять фігурі, але насправді вони доволі калорійні.

Про те, як багато зайвої ваги можна набрати, випиваючи щодня протягом року капучино, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.

Що треба знати про калорійність капучино

"Я не проти кави, доведено, що вона в невеликих кількостях може бути навіть корисною. Але якщо говорити про каву чорну, то це 0 ккал і ніякого впливу на вагу. Хоча є виключення, якщо ви п’єте її й відчуваєте тривогу, яку потім заїдаєте, то це ще те запитання", - каже тренер.

Вона додає, що зовсім інша ситуація із кавою з молоком і цукром. Наприклад, у капучино, лате, чи подібних напоях - 130 ккал/порція.

"30 напоїв на місяць - це 3 900 ккал, що дорівнює 500 г жиру, якщо це понад норму споживання ккал за день. 1 капучино на день, а днів у році 365 - і отримуємо 47 тисяч 750 ккал додаткових, що дорівнюють 6 кг жиру", - говорить Луценко.

Чи варто повністю відмовлятись від кавових напоїв

"Змініть всього одну звичку і побачите результат за рік не в плюс, а в мінус. За умов катастрофічного наростання проблеми ожиріння - це має сенс! Якщо ви не любите чорну каву і маскуєте її гіркий смак молоком, цукром, корицею, шоколадом, сиропом - може ви не любите каву?" - каже тренер.

Варто відстежувати, щоб кавові напої із молоком і цукром входили у денну норму калорій, якщо ви не готові від них відмовитись.

Луценко також наголосила, що даний пост має інформаційний характер і не є керівництвом до дій. Інформація розрахована на здорових людей. Людям із проблемами зі здоров’ям рекомендовано звернутися до профільного лікаря для розв'язання індивідуальних проблем.

Читайте також про те, що нутриціолог назвала "формулу схуднення", яка допоможе досягти бажаних результатів.

Раніше ми писали про те, як вибрати правильну дієту, щоб не нашкодити здоров'ю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кава Аніта Луценко Поради
NEWS
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі