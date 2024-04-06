Сделайте эти четыре вещи на выходных и это поможет вам худеть в течение недели

Готовьте полезные блюда и питайтесь здорово

У большинства людей нет возможности пообедать полезными блюдами, когда они на работе. Вместо того чтобы утолить голод сладостями или нездоровым фаст-фудом, можно просто приготовить себе обед на выходных и взять с собой на работу.

Это экономит не только деньги, но и позволяет не набирать лишние калории. Это также поможет продумать свое меню сразу на несколько дней, так вы лучше будете контролировать, что вы едите и сколько.

Составьте недельный план тренировок

Заранее составьте план тренировки. Независимо от того, проходят ли тренировки на дому или в тренажерном зале, запишите запланированные упражнения. Это поможет вам потом сэкономить время. Таким образом, вы ставите четкие цели и создаете структуру для фитнес-программы.

Также план тренировок будет больше мотивировать вас выполнять упражнения. План снижает вероятность того, что вы пропустите или отложите тренировку.

Подготовьте спортивную одежду на целую неделю

Многие ходят в тренажерный зал сразу после работы. Поэтому собирают форму для спортзала утром. Но иногда утра бывают очень стрессовыми, поэтому нередко это становится отмазкой до того, чтобы отменить посещение спортзала. Но если вы подготовите свою спортивную одежду на неделю еще на выходных, вы сэкономите драгоценное время в понедельник утром.

Также спортивная одежда напоминает о том, что вы решили заняться спортом. Это может повысить мотивацию и вероятность того, что вы пойдете в спортзал.

Позвольте себе "дни обмана"

День обмана - это день, когда вы сознательно отступаете от своего здорового рациона и питаетесь менее ограниченно. Если вам трудно соблюдать здоровое питание, возможно, целесообразно выбрать день недели, когда разрешено больше еды.

Питание также имеет социальный компонент, и во время особых случаев или встреч с друзьями и семьей вы можете не слишком ограничивать себя. День обмана может позволить вам наслаждаться этими социальными ситуациями без строгих диетических правил.