Зробіть це під час миття голови та отримаєте блискуче та розкішне волосся

Що треба робити для блискучого волосся

Однак експертка зі здоров’я волосся повідомила, чому тип води, яку ви використовуєте під час миття волосся, може мати велике значення.

Вона розказала у соцмережі про трюк миття волосся холодною водою.

"Чи чули ви колись, що волосся треба мити холодною водою", - запитав експерт.

Чому холодна вода сприяє блиску волосся?

Якщо ви будете мити волосся холодною водою та дотримаєтеся її поради, ваше волосся виглядатиме розкішно.

"Коли тепло контактує з вашим волоссям, воно фактично відкриває вашу кутикулу. Ось чому іноді ми використовуємо тепло для догляду за волоссям. Воно відкриває кутикулу, тож коли ми робимо хімічну чи кондиціонуючу обробку, воно й далі проникає й потрапляє всередину пасма волосся", - пояснила жінка.

Потім вона додала, що холодною водою найкраще мити волосся, оскільки вона закриває кутикулу.

Вона радить завершувати миття голови холодною водою, тобто робити це тільки наприкінці.

"Ви отримаєте блискуче та розкішне волосся після цієї простої процедури", - резюмувала жінка.