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Сделайте это во время мытья головы и получите блестящие и роскошные волосы

Фото: Как получить блестящие волосы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Все хотят иметь блестящие и здоровые волосы, но этого бывают трудно достичь. Эксперт поделилась простым и полезным лайфхаком, как это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok эксперта Alexiszander.

Что нужно делать для блестящих волос

Однако эксперт по здоровью волос сообщила, почему тип воды, которую вы используете во время мытья волос, может иметь большое значение.

Она рассказала в соцсети о трюке мытья волос холодной водой.

"Слышали ли вы когда-нибудь, что волосы нужно мыть холодной водой", - спросил эксперт.

Почему холодная вода способствует блеску волос?

Если вы будете мыть волосы холодной водой и придерживаетесь ее совета, ваши волосы будут выглядеть роскошно.

"Когда тепло контактирует с вашими волосами, они фактически открывают вашу кутикулу. Вот почему иногда мы используем тепло для ухода за волосами. Они открывают кутикулу, поэтому когда мы производим химическую или кондиционирующую обработку, они и дальше проникают и попадают внутрь пряди волос", - объяснила женщина.

Затем она добавила, что холодной водой лучше мыть волосы, поскольку она закрывает кутикулу.

Она советует завершать мойку головы холодной водой, то есть делать это только в конце.

"Вы получите блестящие и роскошные волосы после этой простой процедуры", - резюмировала женщина.

 

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Также мы писали, как ухаживать за волосами, чтобы не травмировать их .

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