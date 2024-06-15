Сделайте это во время мытья головы и получите блестящие и роскошные волосы

Что нужно делать для блестящих волос

Однако эксперт по здоровью волос сообщила, почему тип воды, которую вы используете во время мытья волос, может иметь большое значение.

Она рассказала в соцсети о трюке мытья волос холодной водой.

"Слышали ли вы когда-нибудь, что волосы нужно мыть холодной водой", - спросил эксперт.

Почему холодная вода способствует блеску волос?

Если вы будете мыть волосы холодной водой и придерживаетесь ее совета, ваши волосы будут выглядеть роскошно.

"Когда тепло контактирует с вашими волосами, они фактически открывают вашу кутикулу. Вот почему иногда мы используем тепло для ухода за волосами. Они открывают кутикулу, поэтому когда мы производим химическую или кондиционирующую обработку, они и дальше проникают и попадают внутрь пряди волос", - объяснила женщина.

Затем она добавила, что холодной водой лучше мыть волосы, поскольку она закрывает кутикулу.

Она советует завершать мойку головы холодной водой, то есть делать это только в конце.

"Вы получите блестящие и роскошные волосы после этой простой процедуры", - резюмировала женщина.