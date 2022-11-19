Зробіть такий світильник з гірлянди. Це краще будь-яких ліхтарів і свічок

Як зробити світильник з гірлянди

Для початку вам знадобиться звичайна LED-гірлянда, яка живиться від акумуляторів AAA або АА (міні- або пальчикових батарейок).

Далі просто помістіть гірлянду у скляний плафон, вазу, прозору декоративну скляну пляшку - і у вас вийде такий собі "Гонконг на мінімалках".

Важливо саму частину з батарейками не класти у вазу, бо може статися не дуже приємна ситуація.

Ось так виглядає світильник з LED-гірлянди (фото: facebook.com/anna.kovalchuk.94)

Також українці, які вже скористалися таким лайфхаком, кажуть: якщо гірлянду пустити по периметру дзеркала, то світла цілком вистачає навіть, щоб підфарбуватися.

Крім того, зручно також приколоти гірлянду під стелею або вздовж плінтуса внизу. І тоді вам теж по квартирі не доведеться ходити навпомацки.

Додамо, що такі гірлянди можна купити у супермаркетах. Їхня ціна часто не перевищує 100 грн.