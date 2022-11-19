UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зробіть такий світильник з гірлянди. Це краще будь-яких ліхтарів і свічок

Зробіть такий світильник і врятуйтеся від темряви (фото: facebook.com/anna.kovalchuk.94)
Автор: Володимир Костирін

Постійне вимкнення електроенергії спонукає українців вдаватися до всіляких вигадок, які б забезпечили світло в квартирах і приватних будинках.

Як зробити світильник, який буде навіть кращим за свічки чи ліхтарик - дивіться у матеріалі Styler.

Як зробити світильник з гірлянди

Для початку вам знадобиться звичайна LED-гірлянда, яка живиться від акумуляторів AAA або АА (міні- або пальчикових батарейок).

Далі просто помістіть гірлянду у скляний плафон, вазу, прозору декоративну скляну пляшку - і у вас вийде такий собі "Гонконг на мінімалках".

Важливо саму частину з батарейками не класти у вазу, бо може статися не дуже приємна ситуація.

Ось так виглядає світильник з LED-гірлянди (фото: facebook.com/anna.kovalchuk.94)

Також українці, які вже скористалися таким лайфхаком, кажуть: якщо гірлянду пустити по периметру дзеркала, то світла цілком вистачає навіть, щоб підфарбуватися.

Крім того, зручно також приколоти гірлянду під стелею або вздовж плінтуса внизу. І тоді вам теж по квартирі не доведеться ходити навпомацки.

Додамо, що такі гірлянди можна купити у супермаркетах. Їхня ціна часто не перевищує 100 грн.

Нагадаємо, перед цим експерт із виживання поділився лайфхаками на випадок відключення опалення.

Раніше також повідомлялося, що з'явилася онлайн-карта закладів України (кафе, магазини, АЗС та інше), де завжди є світло.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхакивідключеня світлагирлянда