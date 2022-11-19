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Сделайте такой светильник из гирлянды. Это лучше любых фонарей и свечей

Сделайте такой светильник и спаситесь от темноты (фото: facebook.com/anna.kovalchuk.94)
Автор: Владимир Костырин

Постоянное выключение электроэнергии побуждает украинцев прибегать ко всяческим изобретениям, которые обеспечили бы свет в квартирах и частных домах.

Как сделать светильник, который будет даже лучше свечей или фонарика - смотрите в материале Styler.

Как сделать светильник из гирлянды

Для начала вам понадобится обычная LED-гирлянда, питающаяся от аккумуляторов AAA или АА (мини- или пальчиковых батареек).

Далее просто поместите гирлянду в стеклянный плафон, вазу, прозрачную декоративную стеклянную бутылку - и у вас получится такой себе "Гонконг на минималках".

Важно саму часть с батарейками не класть в вазу, потому что может произойти не очень приятная ситуация.

Вот так смотрится светильник из LED-гирлянды (фото: facebook.com/anna.kovalchuk.94)

Также украинцы, которые уже воспользовались таким лайфхаком, говорят: если гирлянду пустить по периметру зеркала, то света вполне хватает даже, чтобы подкраситься.

Кроме того, удобно приколоть гирлянду под потолком или вдоль плинтуса внизу. И тогда вам тоже по квартире не придется ходить на ощупь.

Добавим, что такие гирлянды можно приобрести в супермаркетах. Их цена зачастую не превышает 100 грн.

Напомним, перед этим эксперт по выживанию поделился лайфхаками на случай отключения отопления.

Ранее также сообщалось, что появилась онлайн-карта заведений Украины (кафе, магазины, АЗС и прочее), где всегда есть свет.

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