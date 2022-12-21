Зробіть свічку з мандарина, яка горітиме кілька днів: проста інструкція

Постійні вимкнення електроенергії змушують українців шукати альтернативні способи освітлення, щоб не залишитись у темряві. Домашню свічку можна зробити навіть із мандаринки. Для цього знадобиться лише шкірка цитруса та соняшникова олія.
Корисним лайфхаком поділився на сторінці Instagram хімік Гліб Репіч.
"З такою свічкою ніякі виключення світла на Новий рік не страшні. Та й виглядає вона красиво", - наголошує хімік.
Почистьте мандарин так, щоб зі шкірки вийшла половинка у вигляді чашечки. У ній має залишитись стрижень по середині.
Налийте рафіновану олію у підготовну половинку і підпаліть стрижень. Імпровізована свічка горітиме довго і при цьому не даватиме жодного диму чи запаху.
У коментарях до відео користувачі соцмережі відзначають, що така свічка може горіти кілька днів, якщо періодично доливати олію.
Як зробити свічку з мандарина (Скриншот)
Замість шкірки мандаринки можна використовувати апельсин. Також за подібною схемою свічку можна зробити і з картоплі. У коренеплоді зробіть заглиблення, туди помістіть гніт. Для цього підійде стара шнурівка із натуральних волокон. У ямку слід залити рафіновану олію і підпалити гніт.
Також Гліб Репіч поділився ще одним способом швидко зробити свічку з підручних засобів.
Для цього потрібно взяти металеву кришку з високими краями. Налити у неї рафіновану олію. Із ватного диска зробити гніт і помістити його у підготовлену кришечку. Олія має його добре просочити. Після цього свічка буде придатна для використання.
"Запам'ятайте цей рецепт, адже відключення світла може статися у будь-який момент. І від цього ніхто не застрахований", - додає Репіч.
Нещодавно ми розповідали про те, як швидко висушити взуття, коли нема світла.
Читайте також про те, як обігріти квартиру, коли нема світла і газу.