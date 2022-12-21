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Сделайте свечу из мандарина, которая будет гореть несколько дней: простая инструкция

Как из мандаринки сделать свечу длительного горения (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Постоянные отключения электроэнергии заставляют украинцев искать альтернативные способы освещения, чтобы не остаться в темноте. Домашнюю свечу можно сделать даже из мандаринки. Для этого понадобится только кожура цитруса и подсолнечное масло.

Полезным лайфхаком поделился на странице Instagram химик Глеб Репич.

Как сделать свечу из мандаринки

"С такой свечой никакие выключения света на Новый год не страшны. Да и выглядит она красиво", - отмечает химик.

Почистите мандарин так, чтобы из кожицы получилась половинка в виде чашечки. В ней должен остаться стержень посередине.

Налейте рафинированное масло в подготовительную половинку и подожгите стержень. Импровизированная свеча будет гореть долго и при этом не будет давать дыма или запаха.

В комментариях к видео пользователи соцсети отмечают, что такая свеча может гореть даже несколько дней, если периодически доливать масло.

Как сделать свечу из мандарина (скриншот)

Вместо кожуры мандаринки можно использовать апельсин. Также по схожей схеме свечу можно сделать и из картофеля. В корнеплоде сделайте углубление, туда поместите гнет. Для этого подойдет старая шнуровка из натуральных волокон. В ямку следует залить рафинированное масло и поджечь фитиль.

Также Глеб Репич поделился еще одним способом быстро сделать свечу из подручных средств.

Для этого нужно взять металлическую крышку с высокими краями. Налить в нее рафинированное растительное масло. Из ватного диска сделать фитиль и поместить его в подготовленную крышечку. Масло должно его хорошо пропитать. После этого свеча будет пригодна для использования.

"Помните этот рецепт, ведь отключение света может произойти в любой момент. И от этого никто не застрахован", - добавляет Репич.

Недавно мы рассказывали о том, как быстро высушить обувь, когда нет света.

Читайте также о том, как обогреть квартиру, когда нет света и газа.

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