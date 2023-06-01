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Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рук

Як обрати правильну форму нігтів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вибір форми нігтів для більшості дівчат залежить від вибраного дизайну манікюру. Однак, першочергово потрібно звертати увагу на руки. Все тому, що деякі форми можуть зробити ваші пальці довшими, а інші - ширшими.

Про це пише SantePlus.

Короткі або довгі круглі нігті

Кругла форма нігтів - одна з найпоширеніших. Основною метою є отримання закругленого верхнього краю.

Ця форма підходить для пальців з круглими і широкими нігтями. Також допомагає подовжити короткі пальці і зробити їх тоншими.

Як обрати форму нігтів (santeplusmag)

Квадратна форма

Це найпрактичніша форма, за якою найлегше доглядати.

До того ж це найкраща форма для всіх людей, які звикли друкувати на клавіатурі. Вони додадуть більше об'єму і ширини пальцям з вузькими нігтями.

Кому підходить квадратна форма нігтів (santeplusmag)

Мигдалева форма

Щоб отримати таку форму, потрібно просто закруглити краї, злегка зменшивши кінчики нігтів. Також переконайтеся, що загострений кінець ідеально вирівняний з центром нігтя.

Ця форма ідеально підходить для подовження коротких і широких пальців. Єдиний недолік - з такою формою нігті легко ламаються.

Кому підходить мигдалева форма нігтів (santeplusmag)

Овальна форма нігтів

Овальна форма схожа на форму мигдалю. Така форма ідеально поєднується з маленькими ручками і короткими пальчиками. Також додає витонченості та довжини пальцям.

Овальна форма нігтів (santeplusmag)

Гострі нігті

Ця екстравагантна форма ідеально поєднується з довгими пальцями. Щоб нігті не ламались вони повинні бути не нарощеними і міцними.

Кому підходять гострі нігті (santeplusmag)

Раніше ми повідомляли про помилки в манікюрі, через які у вас "відпадуть" нігті.

Також ми писали про 5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить.

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