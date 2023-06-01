Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рук

Короткі або довгі круглі нігті

Кругла форма нігтів - одна з найпоширеніших. Основною метою є отримання закругленого верхнього краю.

Ця форма підходить для пальців з круглими і широкими нігтями. Також допомагає подовжити короткі пальці і зробити їх тоншими.

Як обрати форму нігтів (santeplusmag)

Квадратна форма

Це найпрактичніша форма, за якою найлегше доглядати.

До того ж це найкраща форма для всіх людей, які звикли друкувати на клавіатурі. Вони додадуть більше об'єму і ширини пальцям з вузькими нігтями.

Кому підходить квадратна форма нігтів (santeplusmag)

Мигдалева форма

Щоб отримати таку форму, потрібно просто закруглити краї, злегка зменшивши кінчики нігтів. Також переконайтеся, що загострений кінець ідеально вирівняний з центром нігтя.

Ця форма ідеально підходить для подовження коротких і широких пальців. Єдиний недолік - з такою формою нігті легко ламаються.

Кому підходить мигдалева форма нігтів (santeplusmag)

Овальна форма нігтів

Овальна форма схожа на форму мигдалю. Така форма ідеально поєднується з маленькими ручками і короткими пальчиками. Також додає витонченості та довжини пальцям.

Овальна форма нігтів (santeplusmag)

Гострі нігті

Ця екстравагантна форма ідеально поєднується з довгими пальцями. Щоб нігті не ламались вони повинні бути не нарощеними і міцними.

Кому підходять гострі нігті (santeplusmag)