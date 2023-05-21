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5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить: головні антитренди літа (фото)

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Неділя 21 травня 2023 19:02
5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить: головні антитренди літа (фото) Який дизайн манікюру уже застарів (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Манікюр також має свої тренди, які міняються майже щороку. Те що, було на піку популярності ще кілька сезонів тому, зараз уже стало антитрендом у дизайні нігтів.

Який манікюр уже вийшов з моди, дивіться на фотоприкладах у матеріалі нижче.

Мармуровий манікюр

Мармуровий манікюр був у тренді кілька років підряд, а от зараз уже втратив свою актуальність. Тому у цьому сезоні варто відмовитись від такого дизайну, краще зробити нюдові нігті.

5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить: головні антитренди літа (фото)Мармуровий манікюр вийшов з моди (скриншот)

Манікюр із ліпленням

Цей тренд з об'ємним декором залишився у минулому. Зараз такий дизайн виглядає безглуздо. Цього року у моді мінімалістичний манікюр, краще віддати перевагу йому. Тим паче, що він личитиме під будь-який одяг та стиль.

5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить: головні антитренди літа (фото)Ліпнина на нігтях уже стала антитрендом (скриншот)

Дизайн зі стразами

Крикливий дизайн зі стразами, блискітками та камінцями - зараз вже є ознакою несмаку. Якщо хочете бути у тренді, то краще зробіть дизайн із застосуванням технік 3D-манікюру.

5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить: головні антитренди літа (фото)Відмовтесь від стразів у дизайні манікюру (скриншот)

Манікюр з вензелями

Пік популярності цього манікюру вже настільки впав, що модниці від нього відмовились. Чудовим варіантом на це літо стануть хромові нігті - вони виглядають дуже ніжно та ефектно одночасно.

5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить: головні антитренди літа (фото)Краще відмовитись від вензелів у манікюрі (скриншот)

Кислотні кольори

Яскраві кольори в манікюрі на літо завжди виглядають ефектно, втім варто вибирати максимально природні відтінки. А от від так званих кислотних краще відмовитись, оскільки зараз вони в антитрендах. Замість них краще вибрати неонові чи просто насичені кольори.

5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить: головні антитренди літа (фото)Кислотні кольори у дизайні манікюру вже не в моді (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, які речі стали антитрендами літа 2023.

Читайте також про те, які хвороби можна підчепити на процедурі манікюру.

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нігті тренди