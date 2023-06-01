Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рук

Короткие или длинные круглые ногти

Круглая форма ногтей - одна из самых распространенных. Основной целью является получение закругленного верхнего края.

Эта форма подходит для пальцев с круглыми и широкими ногтями. Также помогает удлинить короткие пальцы и сделать их тоньше.

Как выбрать форму ногтей (santeplusmag)

Квадратная форма

Это самая практичная форма, за которой легче всего ухаживать.

К тому же, это лучшая форма для всех людей, привыкших печатать на клавиатуре. Они придадут больше объема и ширины пальцам с узкими ногтями.

Кому подходит квадратная форма ногтей (santeplusmag)

Миндальная форма

Чтобы получить такую форму, нужно просто закруглить края, слегка уменьшив кончики ногтей. Также убедитесь, что заостренный конец идеально выровнен с центром ногтя.

Эта форма идеально подходит для удлинения коротких и широких пальцев. Единственный недостаток - с такой формой ногти легко ломаются.

Кому подходит миндальная форма ногтей (santeplusmag)

Овальная форма ногтей

Овальная форма похожа на форму миндаля. Такая форма идеально сочетается с маленькими ручками и короткими пальчиками. Также придает утонченности и длины пальцам.

Овальная форма ногтей (santeplusmag)

Острые ногти

Эта экстравагантная форма идеально сочетается с длинными пальцами. Чтобы ногти не ломались, они должны быть не нарощенными и крепкими.

Кому подходят острые ногти (santeplusmag)