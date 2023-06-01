Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рук

Выбор формы ногтей для большинства женщин зависит от выбранного дизайна маникюра. Однако, в первую очередь нужно обращать внимание на руки. Все потому, что некоторые формы могут сделать ваши пальцы длиннее, а другие - шире.
Об этом пишет SantePlus.
Круглая форма ногтей - одна из самых распространенных. Основной целью является получение закругленного верхнего края.
Эта форма подходит для пальцев с круглыми и широкими ногтями. Также помогает удлинить короткие пальцы и сделать их тоньше.
Это самая практичная форма, за которой легче всего ухаживать.
К тому же, это лучшая форма для всех людей, привыкших печатать на клавиатуре. Они придадут больше объема и ширины пальцам с узкими ногтями.
Чтобы получить такую форму, нужно просто закруглить края, слегка уменьшив кончики ногтей. Также убедитесь, что заостренный конец идеально выровнен с центром ногтя.
Эта форма идеально подходит для удлинения коротких и широких пальцев. Единственный недостаток - с такой формой ногти легко ломаются.
Овальная форма похожа на форму миндаля. Такая форма идеально сочетается с маленькими ручками и короткими пальчиками. Также придает утонченности и длины пальцам.
Эта экстравагантная форма идеально сочетается с длинными пальцами. Чтобы ногти не ломались, они должны быть не нарощенными и крепкими.
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