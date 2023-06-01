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Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рук

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Четвер 01 червня 2023 18:02
Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рук Як обрати правильну форму нігтів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вибір форми нігтів для більшості дівчат залежить від вибраного дизайну манікюру. Однак, першочергово потрібно звертати увагу на руки. Все тому, що деякі форми можуть зробити ваші пальці довшими, а інші - ширшими.

Про це пише SantePlus.

Короткі або довгі круглі нігті

Кругла форма нігтів - одна з найпоширеніших. Основною метою є отримання закругленого верхнього краю.

Ця форма підходить для пальців з круглими і широкими нігтями. Також допомагає подовжити короткі пальці і зробити їх тоншими.

Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рукЯк обрати форму нігтів (santeplusmag)

Квадратна форма

Це найпрактичніша форма, за якою найлегше доглядати.

До того ж це найкраща форма для всіх людей, які звикли друкувати на клавіатурі. Вони додадуть більше об'єму і ширини пальцям з вузькими нігтями.

Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рукКому підходить квадратна форма нігтів (santeplusmag)

Мигдалева форма

Щоб отримати таку форму, потрібно просто закруглити краї, злегка зменшивши кінчики нігтів. Також переконайтеся, що загострений кінець ідеально вирівняний з центром нігтя.

Ця форма ідеально підходить для подовження коротких і широких пальців. Єдиний недолік - з такою формою нігті легко ламаються.

Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рукКому підходить мигдалева форма нігтів (santeplusmag)

Овальна форма нігтів

Овальна форма схожа на форму мигдалю. Така форма ідеально поєднується з маленькими ручками і короткими пальчиками. Також додає витонченості та довжини пальцям.

Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рукОвальна форма нігтів (santeplusmag)

Гострі нігті

Ця екстравагантна форма ідеально поєднується з довгими пальцями. Щоб нігті не ламались вони повинні бути не нарощеними і міцними.

Пальці виглядатимуть тоншими: яка форма нігтів найкраще підходить для ваших рукКому підходять гострі нігті (santeplusmag)

Раніше ми повідомляли про помилки в манікюрі, через які у вас "відпадуть" нігті.

Також ми писали про 5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить.

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