ua ru
Чт, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рук

Новина українською →
Четверг 01 июня 2023 18:02
Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рук Как выбрать правильную форму ногтей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Выбор формы ногтей для большинства женщин зависит от выбранного дизайна маникюра. Однако, в первую очередь нужно обращать внимание на руки. Все потому, что некоторые формы могут сделать ваши пальцы длиннее, а другие - шире.

Об этом пишет SantePlus.

Короткие или длинные круглые ногти

Круглая форма ногтей - одна из самых распространенных. Основной целью является получение закругленного верхнего края.

Эта форма подходит для пальцев с круглыми и широкими ногтями. Также помогает удлинить короткие пальцы и сделать их тоньше.

Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рукКак выбрать форму ногтей (santeplusmag)

Квадратная форма

Это самая практичная форма, за которой легче всего ухаживать.

К тому же, это лучшая форма для всех людей, привыкших печатать на клавиатуре. Они придадут больше объема и ширины пальцам с узкими ногтями.

Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рукКому подходит квадратная форма ногтей (santeplusmag)

Миндальная форма

Чтобы получить такую форму, нужно просто закруглить края, слегка уменьшив кончики ногтей. Также убедитесь, что заостренный конец идеально выровнен с центром ногтя.

Эта форма идеально подходит для удлинения коротких и широких пальцев. Единственный недостаток - с такой формой ногти легко ломаются.

Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рукКому подходит миндальная форма ногтей (santeplusmag)

Овальная форма ногтей

Овальная форма похожа на форму миндаля. Такая форма идеально сочетается с маленькими ручками и короткими пальчиками. Также придает утонченности и длины пальцам.

Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рукОвальная форма ногтей (santeplusmag)

Острые ногти

Эта экстравагантная форма идеально сочетается с длинными пальцами. Чтобы ногти не ломались, они должны быть не нарощенными и крепкими.

Пальцы будут выглядеть тоньше: какая форма ногтей лучше всего подходит для ваших рукКому подходят острые ногти (santeplusmag)

Ранее мы сообщали об ошибках в маникюре, из-за которых у вас "отпадут" ногти.

Также мы писали о 5 дизайнах маникюра, которые больше никто не делает.

Читайте РБК-Украина в Google News
нігті Маникюр