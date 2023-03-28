Ці фрукти та овочі не потрібно чистити: усі вітаміни знаходяться у шкірці

Більшість овочів та фруктів ми звикли очищати від шкірки. Однак цей підхід не завжди виявляється вірним, тому що у багатьох з них поживні речовини та вітаміни знаходяться саме у шкірці.

Що насправді не потрібно очищати від шкірки, розповіли у статті TasteofHome.

Картопля

Ви здивуєтеся, але картоплю чистити потрібно далеко не завжди. У шкірці міститься половина харчових волокон та клітковини. Коли ви очищаєте його для приготування страв, ви позбавляєте себе цих корисних речовин.

Ківі

Пухнаста шкірка ківі насправді цілком їстівна. Вона тонка та пухнаста, і це багатьох змушує її очищати. Але в ній міститься вітамінів не менше, ніж у фрукті, тому можна ворсинки акуратно зчистити ножем або видалити ложкою.

Огірки

У зеленій шкірці огірків міститься клітковина, завдяки якій овоч перетравлюється кілька годин, а очищений огірок пролітає крізь організм за 20 хвилин. У шкірці міститься багато мікроелементів, які допомагають знизити холестерин та покращують роботу серцевого м'яза.

Помідори

У шкірці одного помідора може бути до третини добової дози вітаміну С. А ще - потужний антиоксидант лікопін, який знижує ризик появи багатьох захворювань.

Яблука

У яблучній шкірці міститься нерозчинна клітковина, вітаміни А і С, флавоноїд із сильним антиоксидантним впливом – кверцетин. Він допомагає боротися з алергіями та захищає серце.

Гарбуз

Ви здивуєтеся, але в цій твердій і товстій шкірці міститься більшість поживних речовин. Багато їх зберігається навіть після термічної обробки. Гарбузова олія містить полінасичені кислоти та мікроелементи, в тому числі багато цинку. Готувати зі шкіркою гарбуз складно, але цілком реально – для цього потрібно варити його на повільному вогні пару годин.

Баклажани

У шкірці баклажана містяться найкорисніші мікроелементи. За її фіолетовий колір відповідають рослинні глікозиди антоціани. Вони знижують рівень холестерину, запобігають розвитку запалень в організмі.

Виноград

У шкірці зеленого винограду міститься потужний енергетичний комплекс, який допомагає відновити нервову систему та серцевий ритм, знижує рівень стресу, очищує судини. А найголовніший елемент у шкірці винограду – ресвератол, природний антибіотик.