Не зробили це влітку, не забудьте восени: коли варто обрізати виноград

Осінь - важливий період для догляду за городом і садом, щоб отримати хороший врожай наступного року. В той час як деякі рослини потребують поливу і підживлення, інші, зокрема виноград, необхідно підрізати.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, для чого обрізати виноград восени і як це правильно зробити.

Для чого обрізати виноград восени

Виноградна лоза щороку демонструє величезний ріст - може вирости близько 5 метрів. Однак, якщо виноград розростається неконтрольовано, сік іде в листя, а не для формування грон. Тож з часом виноградини стають дрібніші, а врожай зменшується.

Для того, щоб поліпшити якість і кількість плодів, а також розрядити гілки, необхідно робити обрізку виноградної лози.

Хоча таку процедуру можна проводити і ранньою весною, важливо вкоротити лози до початку руху соку, інакше це вплине на розвиток рослини. З цієї причини дехто не рекомендує обрізати виноград влітку.

А от восени визначити найкращий час для обрізки значно легше. До того ж рослина починає впадати в стан спокою. Тож осіння обрізка вважається найбільш важливою процедурою для винограду.

Як правильно обрізати виноград восени

Визначте час проведення обрізки

Щоб сформувати виноградні лози найбільш корисним для винограду способом, спочатку потрібно правильно обрати час проведення процедури.

Виноград радять обрізати, як тільки з лози опаде все листя. Зазвичай це припадає на кінець жовтня або початок листопада.

Зважайте на вік рослини

Кількість і довжина зрізаного гілля залежить від віку винограду:

виноград росте всього лише перший рік - лози без гілок вкорочують, залишивши 3-4 бруньки;

наступної осені бічні пагони з лози вкорочують до 2 бруньок;

за рік нові гілки обрізають так, щоб залишити 3-4 бруньки;

в четверту осінь слід вкоротити тільки зелені прорости - до 4 бруньок.

Крім цього, рекомендують звертати увагу на товщину і довжину лози:

оптимальна товщина гілки - 6-12 мм, тонші за 5 мм пагони, або товстіші за 12 слід зрізати;

найкраща довжина виноградної лози - 180 см.

В результаті від стовбура мають відходити 3-4 гілки, сам стовбур вкорочувати не можна. Обрізаючи бічні пагони, які ростуть з сучка, один, найміцніший, потрібно залишити для плодів. Інші необхідно обрізати, залишивши "пеньок" над брунькою, розміром до 3 см.

Якщо молодих пагонів восени багато, а їхня товщина така ж, як товщина тогорічних пагонів - рослина виснажена від великого врожаю. В цьому разі рекомендують максимально обрізати гілля виноградного куща.

Обрізаючи виноград восени, використовуйте секатор або садові ножиці, або ж гострий ніж, обов'язково оброблені - почистити інструменти необхідно, щоб запобігти інфікуванню рослини.

Підготуйте виноград до зими

Як зазначають, штамбовий виноград, який формується протягом 5-6 років, вкривати на зиму нема потреби. Проте безштамбові лози восени необхідно перекласти на землю та вкрити тирсою, листям або сухою травою.

Це слід зробити для того, щоб виноград краще переніс холодну зиму - нові пагони можуть бути досить чутливими до морозу. Навесні обрізані виноградні лози знову підв'язують до опор.