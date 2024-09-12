Як поливати сад і город восени: 5 порад, про які не слід забувати

Попри поширену думку, що восени не варто поливати рослини, які впадають в стан спокою, це є неодмінною умовою здоров'я рослин. Втім, щоб полив не приніс більше шкоди, ніж користі, варто дотримуватися певних рекомендацій.

Чому потрібно поливати сад восени

Осінній сезон забезпечує теплі дні з прохолодними ночами і регулярні дощі, які заохочують рослини рости і закріплюватися в землі. Завдяки цьому рослини акумулюють поживні речовини і легше переносять зміни температури.

Однак якщо осінь посушлива, рослини можуть швидко почати зневоднюватися, тому їм може знадобитися посилений полив - приблизно раз на тиждень або два, щоб допомогти корінню розвиватися.

Важливо зміцнити кореневу систему здоровим зволоженням, щоб вона мала достатню кількість води, щоб витримати сильні вітри, низькі температури та неяскраве сонце взимку. До того ж, якщо ґрунт пересушений, він швидше і сильніше промерзатиме, через що рослина може загинути.

Також, без нормального поливу, рослини не зможуть вчасно скинути листя, що може призвести до ламання гілок взимку, під вагою снігу.

Як правильно поливати сад восени

Для того, щоб осінній полив не зашкодив рослинам, обов'язково потрібно зважати на деякі фактори.

Правильно визначити час поливу

Вологозарядний полив рекомендують проводити лише тоді, коли листя повністю опало. Температура повітря в цей час знижується до 2-3 градусів.

Пізніше проводити рясний полив не рекомендують - верхній шар ґрунту вже промерзне. До повного опадання листя ретельно поливати рослини восени також не слід - це може спровокувати ріст пагонів.

Орієнтуватися на погодні умови

Попри те що для підвищення теплопровідності, ґрунт має бути вологим не менш як на 1 м в глибину, рясних опадів для такого зволоження може бути достатньо.

Тож, якщо дерева повністю скинули листя, а земля волога - вологозарядний полив може бути не потрібним.

Зважати на тип ґрунту

Вологозарядний полив не рекомендують проводити, якщо ґрунтові води залягають достатньо близько - цього, як і збільшення опадів восени, достатньо для зволоження землі.

Також від ретельного поливу радять відмовитись, якщо ґрунт має щільну текстуру, або, якщо це щільний суглинок - зменшити норму поливу на 20%. Якщо рослини ростуть на легкому супіску - кількість води під час вологозарядного поливу збільшують.

Зважати на тип та вік рослини

Насамперед важливо пам'ятати, що не всі ділянки саду потребують однакової кількості води. Рослини на південному боці ділянки потребують більше води, в той час, як рослини на північному боці будуть утримувати воду.

Потребують води щойно висаджені рослини, а також пересаджені рослини - ґрунт потрібно регулярно зволожувати протягом декількох тижнів, потім полив можна зменшити або припинити, якщо опадів достатньо.

А от троянди вкрай важливо не перезволожувати. Поливати восени ці рослини рекомендують лише в тому випадку, якщо опадів не було, а ґрунтовий покрив сухий. Якщо ґрунт зволожений на декілька сантиметрів, поливати троянди не треба.

Від віку рослини залежить і кількість води для вологозарядного поливу. Наприклад, кісточковим культурам потрібно 35-50 л на 1 кв. м. Приблизно стільки ж (35-40 л) і молодим рослинам зерняткових культур. А от дорослим плодовим деревам, наприклад, яблуні треба ледь не вдвічі більше - 50-60 л води на 1 кв. м.

Не забувати про добрива

Для того, щоб вологозарядний полив приніс більше користі, його радять поєднати з осіннім внесенням добрив.

Однак вкрай важливо використовувати добрива без азоту, або з низьким вмістом цієї речовини.