Чому білити дерева восени критично важливо: як це робити і для чого

Осінь - важливий період для підготовки саду до зими. Внесення добрив, прибирання опалого листя та органічного сміття є обов'язковими заходами. Однак, не менш важливо подбати про захист стовбурів дерев, провівши їх побілку. Як правильно білити дерева, коли це робити та якими засобами?

РБК-Україна (проект Styler) розбирає питання, чому важливо білити дерева перед зимою та як це на них корисно впливає.

Чому важливо білити дерева восени

Кора - це природний захисний шар дерева, що захищає його від впливу зовнішніх факторів: шкідників, тварин, погодних умов. Однак без належного догляду кора може розтріскатися, огрубіти, відшаровуватися, що робить дерево вразливим до хвороб та шкідників.

Побілка допомагає захистити дерева від:

Шкідників - багато комах зимують у корі, а навесні завдають нової шкоди дереву.

- багато комах зимують у корі, а навесні завдають нової шкоди дереву. Гризунів - такі тварини, як зайці та миші, не можуть добратися до кори через захисний шар.

- такі тварини, як зайці та миші, не можуть добратися до кори через захисний шар. Грибкових захворювань - фунгіциди в складі побілки вбивають шкідливі мікроорганізми.

- фунгіциди в складі побілки вбивають шкідливі мікроорганізми. Перепадів температур - побілка захищає дерево від різких температурних змін, нагріву вдень і морозів вночі.

- побілка захищає дерево від різких температурних змін, нагріву вдень і морозів вночі. Холодного вітру - морозний вітер висушує та травмує кору.

- морозний вітер висушує та травмує кору. Надмірного сонця - особливо небезпечного навесні, коли сонячні промені відбиваються від снігу та обпікають дерево.

Коли білити дерева восени

Осіння побілка - ключовий захід, який має проводитися вчасно. Зазвичай це жовтень-листопад, в залежності від регіону. Важливо білити дерева в суху погоду перед настанням морозів при температурі не нижче +3°C.

Раннє нанесення побілки призведе до її змивання осінніми дощами, а при мінусових температурах склад замерзне і не висохне, що знизить його ефективність.

Які засоби використовувати для побілки

Для осінньої побілки використовують спеціальні склади, які мають високу стійкість до погодних умов. Найбільш ефективними є склади з гашеним вапном, глиною та фунгіцидами. Ось кілька прикладів:

"Білосніжка" - універсальна побілка на основі глини та вапна, захищає від шкідників та перепадів температур.

- універсальна побілка на основі глини та вапна, захищає від шкідників та перепадів температур. "Білосніжка з мідним купоросом" - цей склад підвищує імунітет дерев і захищає від грибкових хвороб.

- цей склад підвищує імунітет дерев і захищає від грибкових хвороб. "Білосніжка з залізним купоросом" - ефективно загоює рани на корі та захищає від грибків.

Для нанесення побілки використовують:

малярні кисті різної ширини;

макловиці;

мочалки.

Як правильно білити дерева: покроковий процес

Підготовка дерев. Перед побілкою кору необхідно ретельно зачистити від моху, лишайників, бруду та відшарувань за допомогою металевої щітки або садового ножа.

Приготування складу. Засіб для побілки розводять водою до потрібної консистенції відповідно до інструкції. Можна додати інсектицид для захисту від комах.

Нанесення побілки. Склад наносять на стовбур від землі до основи скелетних гілок на висоту до 1,2-1,5 м. Особливу увагу приділяють південній стороні стовбура, де сонячні промені особливо активні.