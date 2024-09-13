Не сделали это летом, не забудьте осенью: когда следует обрезать виноград

Осень - важный период для ухода за огородом и садом, чтобы получить хороший урожай в следующем году. В то время как некоторые растения нуждаются в поливе и подкормке, другие, в частности виноград, необходимо подрезать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, зачем обрезать виноград осенью и как это правильно сделать.

Для чего обрезать виноград осенью

Виноградная лоза ежегодно демонстрирует огромный рост - может вырасти около 5 метров. Однако, если виноград разрастается неконтролируемо, сок уходит в листья, а не для формирования гроздей. Поэтому со временем виноградины становятся более мелкими, а урожай уменьшается.

Для того чтобы улучшить качество и количество плодов, а также проредить ветки, необходимо делать обрезку виноградной лозы.

Хотя такую процедуру можно проводить и ранней весной, важно укоротить лозы до начала сокодвижения, иначе это повлияет на развитие растения. По этой причине некоторые не рекомендуют проводить обрезать виноград летом.

А вот осенью определить лучшее время для обрезки гораздо легче. К тому же растение начинает впадать в состояние покоя. Так что осенняя обрезка считается наиболее важной процедурой для винограда.

Как правильно обрезать виноград осенью

Определите время проведения обрезки

Чтобы сформировать виноградные лозы наиболее полезным для винограда способом, сначала нужно правильно выбрать время проведения процедуры.

Виноград советуют обрезать, как только с лозы опадут все листья. Обычно это выпадает на конец октября или начало ноября.

Учитывайте возраст растения

Количество и длина срезанных веток зависит от возраста винограда:

виноград растет всего лишь первый год - лозы без веток укорачивают, оставив 3-4 почки;

следующей осенью боковые побеги с лозы укорачивают до 2 почек;

за год новые ветки обрезают так, чтобы оставить 3-4 почки;

в четвертую осень следует укоротить только зеленые проросты - до 4 почек.

Кроме этого, рекомендуют обращать внимание на толщину и длину лозы:

оптимальная толщина ветви - 6-12 мм, тоньше 5 мм побеги, или толще 12 следует срезать;

лучшая длина виноградной лозы - 180 см.

В результате от ствола должны отходить 3-4 ветки, сам ствол укорачивать нельзя. Обрезая боковые побеги, растущие из сучка, один, самый крепкий, нужно оставить для плодов. Остальные необходимо обрезать, оставив "пенек" над почкой, размером до 3 см.

Если молодых побегов осенью много, а их толщина такая же, как толщина побегов того времени - растение истощено от большого урожая. В этом случае рекомендуют максимально обрезать ветви виноградного куста.

Обрезая виноград осенью, используйте секатор или садовые ножницы, или острый нож, обязательно обработанные - почистить инструменты необходимо, чтобы предотвратить инфицирование растения.

Подготовьте виноград к зиме

Как отмечают, формируемый в течение 5-6 лет штамбовый виноград укрывать на зиму нет нужды. Однако бесштамбовые лозы осенью необходимо переложить на землю и укрыть опилками, листьями или сухой травой.

Это следует сделать для того, чтобы виноград лучше перенес холодную зиму - новые побеги могут быть достаточно чувствительны к морозу. Весной обрезанные виноградные лозы снова подвязывают к опорам.