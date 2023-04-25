У Києві хлопець вдарив дівчину-баристу по обличчю: деталі гучного скандалу (відео)

Деталі гучного інциденту

Дівчина-бариста помилилася з молоком для кави та зробила лате на звичайному, а не на банановому молоці. Володимир Шевченко влаштував з цього приводу скандал, тому бариста зробила новий напій.

Однак відвідувач забажав повернути гроші за каву, на що бариста не погодилася. У цей момент хлопець оскаженів і дав дівчині ляпаса. Це потрапило на камеру відеоспостереження:

Згодом Вова заявив, що йому нічого за це не буде, адже він нібито працює в КМДА. Проте на цьому епопея з виправданнями не закінчилася.

Скриншот: instagram.com

Після цього на сторінці кривдника в Instagram з'явилися дописи, де він пояснював, чому саме "не стримав емоції". Першою на це причиною були складні стосунки з батьками, а другою - те, що хлопець два роки не був у рідному місті.

Скриншот: instagram.com

На інцидент, який сколихнув мережу, відреагувала мама Вови Шевченка. Вона заявила, що в її сина сталися сильні психічні проблеми через відео, де окупанти жорстоко страчують українського військового.

"Він перестав спати! На цьому фоні в нього розвинувся психоз! Я звернулася до поліції з проханням госпіталізувати його! Сьогодні дві з половиною години я була на зв'язку з патрульною поліцією Києва!" - написала вона.

Скриншот: instagram.com

Своєю чергою в КМДА спростували заяву Шевченка про роботу в установі. Представники написали, що він проходив стажування у приватному закладі, який за договором оренди розміщений у будівлі мерії.

Як повідомили в КМДА, Володимир стажувався на позицію баристи у кав'ярню.

Скриншот: instagram.com