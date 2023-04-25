В Киеве парень ударил девушку-баристу по лицу: детали громкого скандала (видео)

Детали громкого инцидента

Девушка-бариста ошиблась с молоком для кофе и сделала латте на обычном, а не на банановом молоке. Владимир Шевченко устроил по этому поводу скандал, поэтому бариста устроила новый напиток.

Однако посетитель захотел вернуть деньги за кофе, на что бариста не согласилась. В этот момент парень взбесился и дал девушке пощечину. Это попало на камеру видеонаблюдения:

Впоследствии Вова заявил, что ему ничего за это не будет, ведь он якобы работает в КГГА. Однако на этом эпопея с оправданиями не окончилась.

Скриншот: instagram.com

После этого на странице обидчика в Instagram появились сообщения, где он объяснял, почему именно "не сдержал эмоции". Первой причиной были сложные отношения с родителями, а второй - то, что парень два года не был в родном городе.

Скриншот: instagram.com

На инцидент, всколыхнувший сеть, отреагировала мама Вовы Шевченко. Она заявила, что у ее сына произошли сильные психические проблемы из-за видео, где оккупанты жестоко казнят украинского военного.

"Он перестал спать! На этом фоне у него развился психоз! Я обратилась в полицию с просьбой госпитализировать его! Сегодня два с половиной часа я была на связи с патрульной полицией Киева!" - написала она.

Скриншот: instagram.com

В свою очередь в КГГА опровергли заявление Шевченко о работе в учреждении. Представители написали, что он проходил стажировку в частном заведении, которое по договору аренды размещено в здании мэрии.

Как сообщили в КГГА, Владимир стажировался на позицию баристы в кафе.

Скриншот: instagram.com