Зраджує чи ні? Ці речі видадуть навіть найхитрішого негідника

Іноді буває так, що кохана людина "йде наліво" та зраджує свою другу половинку. І якщо у вас є сумніви або якісь підозри, вам слід замислитися, чи дійсно ваш обранець зберігає вірність.

Він завжди у телефоні. Якщо чоловік постійно тримає гаджет у руках та боїться залишити його у кімнаті чи на видному місці - він точно щось приховує. І коли ваш партнер ховається у ванній з телефоном - можливо, настав час наважитися на відверту розмову.

Він ухиляється від відповіді на питання. Коли ви питаєте у свого партнера щось про стосунки, вірність або просто щось незначне, а він ніколи не дає чіткої відповіді - це ознака патологічного брехуна. Він може виявитися зрадником.

Ознаки того, що чоловік зраджує (фото: freepik.com)

Він влаштовує скандали. Коли ви починаєте підозрювати свого обранця у невірності, а він реагує на усе це агресивно - настав час замислитися. Можливо, він "атакує" заради захисту, аби ви припинили цю розмову і більше ніколи не хотіли її підіймати.

Він шукає у вас мінуси. Буває і так, коли чоловік зраджує, то він починає страждати від докорів сумління. А тому він намагається зробити вас "поганою" та винною, аби не було так соромно.

Ознаки зради у шлюбі (фото: freepik.com)

Його дивну поведінку помічають навіть друзі. Якщо люди з вашого оточення починають ставити незручні питання й цікавляться, чи все добре у ваших стосунках, можливо, проблема стала настільки очевидною, що приховати її важко. До того ж подумайте, чому у вас почали питати про партнера. Його вже могли побачити з іншою.

Чоловік відкрито задивляється на жінок. Коли ви гуляєте разом, а він "пожирає" очима інших та навіть цього не приховує - час замислитися. Можливо, він ще не зрадив, але вже про це думає.

Як зрозуміти, що вас зрадили (фото: freepik.com)

Він постійно кудись тікає. Якщо чоловік раптово припинив проводити з вами вечори й не хоче розділяти із вами свій вихідний - у нього може бути нова жінка. Можливо, він вже будує стосунки з іншою, але не хоче, аби ви про це дізналися.

Ви раптово отримуєте щедрі подарунки. Чоловік може раптово стати дуже уважним, завалювати вас презентами, квітами та компліментами. І якщо такі знаки уваги потім різко змінюються тотальною байдужістю - ваш обранець може страждати від емоційних гойдалок, які стали наслідками його невірності.

Чому чоловіки зраджують (фото: freepik.com)

Ви більше не розумієте, про що він думає. Коли емоційна близькість зійшла нанівець, а чоловік більше не виглядає задоволеним після спілкування з вами, це може свідчити про те, що він вас зрадив.

Ви відчуваєте щось погане. Іноді ви можете здогадуватися про зраду коханого навіть до того, як побачите перші дзвіночки. Не ігноруйте інтуїцію, дослухайтеся до неї.