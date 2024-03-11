Розлучення неминуче? Як зрозуміти, що шлюб приречено, якщо є сумніви

Часом буває так, що людина замислюється про розлучення зі своєю другою половинкою. Однак це рішення може бути імпульсивним, хибним. Втім, існує п'ять способів зрозуміти, чи дійсно ви хочете розлучитися.

Як зрозуміти, чи варто розлучатися

Не варто рубати з плеча та приймати імпульсні рішення. Обміркуйте усе декілька разів. Спочатку варто зрозуміти, чи дійсно ваш шлюб приречено.

Визначте свою кінцеву мету

Якщо ви незадоволені своїм життям, подумайте про те, чого ви взагалі хочете. Намітьте фінальну мету, яка зробить вас щасливою людиною. Складіть план, розбийте його на маленькі та щоденні кроки. А тепер подумайте, чи вписується у це ваш шлюб?

Подумайте, чого ви боїтеся

Визначте три основні події, які можуть статися після розлучення. Ви їх боїтеся? Якщо так, то настав час вирішити, чому ви продовжуєте жити у шлюбі. Ймовірно, відповідь криється у страхах та невпевненості.

Коли варто розлучатися (фото: freepik.com)

Проаналізуйте свої емоції

Деколи буває так, що розум туманять емоції. Через це складно ухвалювати правильні рішення та робити логічні висновки. Дуже важливо відсіяти зайві емоції, тільки так ви зможете зосередитись на реальності та аналізувати факти.

Отримайте нові знання

Якщо ви думаєте про розлучення, але ще не наважилися, почніть із малого. Вивчіть процес з юридичної точки зору, почніть продумувати поділ майна. Коли ви цим займетеся, має прийти усвідомлення того, чи потрібне вам розлучення чи це просто імпульсивне рішення.

Подумайте, що станеться у разі розлучення через місяць, рік та сім років

Просто уявіть, як зміниться ваше життя після розірвання шлюбу. Детально продумайте всі зміни, спробуйте максимально реалістично змоделювати ситуацію. Швидше за все, ці думки дадуть вам точну впевненість у тому, чи дійсно ви хочете розлучитися.