3 причини, через які вам не роблять пропозицію руки та серця

Деякі думають, що пропозиція руки і серця має статись у певний період стосунків, але це не завжди буває так. Страх перед обов'язками може бути справжнім випробуванням для багатьох: невпевненість у майбутньому, бажання зберегти свободу, тривожні думки про фінанси та інше.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.

Він вже має те, що хоче від вас

Якщо ви живете разом, маєте сексуальне життя, ділите витрати й працюєте як пара, чоловік немає особливого стимулу робити пропозицію.

Якщо він одружиться з вами, що він отримає? Якщо чоловік каже: "Шлюб - це лише папірець" або "Ми вже майже одружена пара", скоріш за все, весілля для нього - це просто великі витрати та зайві операції з документами.

Що робити:

Зʼясуйте зі своїм чоловіком, чи маєте ви спільні погляди на весілля. Можливо вам буде достатньо розписатися без пишного святкування. А заяву взагалі можна подати через застосунок Дія.

Страх перед зобов’язаннями

Чоловіки часто мають страх відповідальності через певні уявлення про те, як шлюб змінює життя пари.

Вплив фінансових та побутових обовʼязків, які партнер не хоче брати на себе, теж можна сюди віднести. Ці зобов'язання можуть викликати тривогу про втрату свободи або страх невдачі.

Що робити:

Обговоріть з партнером як ви бачите розподіл обовʼязків усередині пари. Свої та його очікування щодо змін умов вашого життя та чи хочете ви від чоловіка великих матеріальних вкладень після одруження.

Чому чоловіки не роблять пропозицію (фото: Freepik)

Невпевненість і низька самооцінка

Чоловіки часто мають сумніви в собі та геть не впевнені у тому, що їх щиро кохають. Чоловік - це жива і чутлива людина зі своїм багажем і комплексами.

Що робити:

дайте йому зрозуміти, що ви його любите і поважаєте.

хваліть його і говоріть, яким чудовим він буде як майбутній чоловік.

поговоріть з ним про його страхи, щоб все було відкрито.

Як довго чекати пропозиції

Не існує чітко визначених часових рамок для того, як довго чекати на пропозицію від чоловіка. Рівень взаєморозуміння та узгодженість довгострокових, цілей приймають важливу роль у прийнятті цього рішення.

Чи варто йти від партнера, якщо він не хоче одружуватися

Якщо ваш партнер сказав, що не хоче одружуватися, а ідея одруження важлива для вас, можливо, настав час переоцінити ваші стосунки.

Пам'ятайте, що кожні стосунки унікальні, і не існує універсальної відповіді. Спілкування, терпіння та розуміння є ключовими для розв'язання цього питання.