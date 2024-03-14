Изменяет или нет? Эти вещи выдадут даже самого хитрого негодяя

Иногда бывает так, что любимый человек "уходит налево" и предает свою вторую половинку. И если у вас есть сомнения или какие-то подозрения, вам следует задуматься, действительно ли ваш избранник сохраняет верность.

Он всегда в телефоне. Если мужчина постоянно держит гаджет в руках и опасается оставить его в комнате или на видном месте - он точно что-то скрывает. И когда ваш партнер прячется в ванной с телефоном – возможно, пора решиться на откровенный разговор.

Он уклоняется от ответа на вопросы. Когда вы спрашиваете у своего партнера что-то об отношениях, верности или просто нечто незначительное, а он никогда не дает четкого ответа - это признак патологического лжеца. Он может оказаться предателем.

Признаки того, что мужчина изменяет (фото: freepik.com)

Он устраивает скандалы. Когда вы начинаете подозревать своего избранника в неверности, а он реагирует на все это агрессивно - пора задуматься. Возможно, он "атакует" ради защиты, чтобы вы прекратили этот разговор и больше никогда не хотели его поднимать.

Он ищет в вас минусы. Бывает и так, что когда мужчина изменяет, он начинает страдать от угрызений совести. Поэтому он пытается сделать вас "плохой" и виновной, чтобы не было так стыдно.

Признаки измены в браке (фото: freepik.com)

Его странное поведение замечают даже друзья. Если люди из вашего окружения начинают задавать неудобные вопросы и интересуются, все ли хорошо в ваших отношениях, возможно, проблема стала настолько очевидной, что скрыть ее трудно. К тому же подумайте, почему у вас начали спрашивать партнера. Его уже могли увидеть с другой.

Мужчина открыто смотрит на женщин. Когда вы гуляете вместе, а он "пожирает" глазами других и даже этого не скрывает - пора задуматься. Возможно, он еще не изменил, но уже об этом думает.

Как понять, что вам изменили (фото: freepik.com)

Он постоянно куда-то убегает. Если мужчина внезапно перестал проводить с вами вечера и не хочет разделять с вами свой выходной - у него может быть новая женщина. Возможно, он уже строит отношения с другой, но не хочет, чтобы вы об этом узнали.

Вы вдруг получаете щедрые подарки. Мужчина может внезапно стать очень внимательным, заваливать вас презентами, цветами и комплиментами. И если такие знаки внимания потом резко сменяются тотальным безразличием - ваш избранник может страдать от эмоциональных качелей, ставших последствиями его неверности.

Почему мужчины изменяют (фото: freepik.com)

Вы больше не понимаете, о чем он думает. Когда эмоциональная близость сошла на нет, а мужчина больше не выглядит довольным после общения с вами, это может свидетельствовать о том, что он вам изменил.

Вы чувствуете что-нибудь плохое. Иногда вы можете догадываться об измене любимого даже до того, как увидите первые колокольчики. Не игнорируйте интуицию, прислушивайтесь к ней.