Зрадниця України після ліквідації коханця-окупанта виїхала в Польщу як біженка

Йдеться про мешканку села Нестерянка Віолетту Маєвську, яка закрутила роман із "кадировцем" Шамілем. Окупанти поставили цього чеченського бойовика "комендантом" у н.п. Нестерянка, Копані та Мирне Пологівського району.

Віолетта Маєвська здавала окупантам захисників України (фото: t.me/gnilayacherexa)

Бійці ЗСУ виявили штаб цього інтервента та за допомогою дрона скоригували вогонь по загарбнику. У результаті кохання Віолетти розірвало в буквальному сенсі.

Дівчина, дізнавшись про смерть коханця-"кадировця", у сльозах кинулася до останків "коменданта", і того ж дня у своєму Instagram написала, що назве свого сина, який колись народиться від іншого чоловіка, іменем Шаміль.

У мережі показали, як це все виглядало:

"Всі з того посміялися та вже забули. Але історія має продовження. Виявляється, Віолета після смерті Шаміля, якому вона здала у рідній Нестерянці та найближчих селах усіх АТОвців й патріотів, наліпила український прапор на аватарки у соцмережах, а потім виїхала до Польщі, де зараз переховується під виглядом біженки", - йдеться у публікації.

Активісти та волонтери у Польщі розпочали пошуки зрадниці, з вини якої запорізькі захисники України тоді потрапили до рук окупантів.

Зрадниця Віолетта Маєвська виїхала до Польщі під виглядом біженки (фото: t.me/gnilayacherexa)

"Всі, хто знає щось про можливе місцезнаходження цієї тварини у Польщі - пишіть @gnilaachereshnya або gnilaacereha@gmail.com. Жодна колаборантська сволота не залишиться незасудженою!" - наголошується в публікації.

Активісти у Польщі намагаються знайти колаборантку Маєвську (фото: скріншот t.me/gnilayacherexa)