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Директор школы под Киевом, сдававшая оккупантам позиции ВСУ, сбежала за границу

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Среда 07 сентября 2022 19:03
Директор школы под Киевом, сдававшая оккупантам позиции ВСУ, сбежала за границу Коллаж РБК-Украина: обвиняемая в государственной измене директор школы под Киевом сбежала из Украины
Автор: Владимир Костырин

Директор частной школы под Киевом Алла Душкина, которая обвиняется в сдаче позиций ВСУ российским захватчикам и пособничестве оккупантам, и была отпущена судом под залог в 500 тысяч гривен, сбежала из Украины и находится в другой стране.

Об этом 7 сентября сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

Он уточнил, что информацию о бегстве фигурантки дела обнародовал на судебном слушании адвокат.

"Прокуратура проверяет данные о пересечении ею границы с Венгрией. Речь идет о директоре киевской школы Алле Душкиной, которую обвиняют в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность министра образования. В конце июля она вышла из СИЗО за полмиллиона гривен", - говорится в публикации.

Журналист обратил внимание, что у суда были "железобетонные доказательства", собранные следователями, о переписке предательницы с противником о расположении военных ВСУ. Тем не менее женщину отпустили под залог, и в итоге подсудимая уже находится за границей.

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Напомним, что ранее летом на первое судебное слушание обвиняемая не явилась якобы потому, что была на больничном. Тогда заседания перенесли на конец августа.

Душкиной, которая работала директором школы-сада в Коцюбинском, по делу о коллаборационизме и госизмене грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного.

Перед этим женщина была директором Печерской гимназии №75 в Киеве, состояла в Женском движении и одноименной партии "ЗА Майбутнє", пробовала попасть в политику - в 2020 году баллотировалась в Киевский горсовет 9-го созыва от выше указанной политической силы в округе 8, но безуспешно.

Добавим также, что о задержании предательницы правоохранители и прокуроры информировали в начале июля. Расследованием было установлено, что во время пребывания российских интервентов в Киевской области, обвиняемая оказывала врагу помощь, за что ей пообещали должность министра образования при оккупационной власти.

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Венгрия Киевская область госизмена
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