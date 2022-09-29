Предательница Украины после ликвидации любовника-оккупанта уехала в Польшу как беженка

Речь идет о жительнице села Нестерянка Виолетте Маевской, которая закрутила роман с "кадыровцем" Шамилем. Оккупанты поставили этого чеченского боевика "комендантом" в н.п. Нестерянка, Копани и Мирное Пологовского района.

Виолетта Маевская сдавала оккупантам защитников Украины (фото: t.me/gnilayacherexa)

Бойцы ВСУ обнаружили штаб этого интервента и с помощью дрона скорректировали огонь по захватчику. В итоге любовь Виолетты разорвало в буквальном смысле слова.

Девушка, узнав о смерти любовника-"кадыровца", в слезах бросилась к останкам "коменданта", и в тот же день в своем Instagram написала, что назовет своего сына, который когда-нибудь родится от другого мужчины, именем Шамиль.

В сети показали, как это все выглядело:

"Все над этим посмеялись и уже забыли. Но у истории есть продолжение. Оказывается, Виолетта после смерти Шамиля, которому она сдала в родной Нестерянке и ближайших селах всех АТОвцев и патриотов, налепила украинский флаг на аватарки в соцсетях, а затем выехала в Польшу, где сейчас скрывается под видом беженки", - говорится в публикации.

Активисты и волонтеры в Польше начали поиски предательницы, по вине которой запорожские защитники Украины тогда попали в руки к оккупантам.

Предательница Виолетта Маевская уехала в Польшу под видом беженки (фото: t.me/gnilayacherexa)

"Все, кто знает что-нибудь о возможном местонахождении этого животного в Польше - пишите @gnilaachereshnya или gnilaacereha@gmail.com. Ни одна коллаборантская сволочь не останется неосужденной!" - подчеркивается в публикации.

Активисты в Польше пытаются найти коллаборантку Маевскую (фото: скриншот t.me/gnilayacherexa)