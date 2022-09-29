RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Предательница Украины после ликвидации любовника-оккупанта уехала в Польшу как беженка

Коллаж РБК-Украина: коллаборантка из Запорожской области сбежала в Польшу
Автор: Владимир Костырин

Любительница российских оккупантов "переобулась в воздухе" и под видом патриотки Украины уехала в Польшу как беженка. Активисты пытаются найти молодую коллаборантку из Запорожской области, которая сдавала врагам местных партизан и ветеранов АТО, чтобы призвать предательницу к ответу.

Об этом передает Telegram-канал "Гнилая черешня".

Речь идет о жительнице села Нестерянка Виолетте Маевской, которая закрутила роман с "кадыровцем" Шамилем. Оккупанты поставили этого чеченского боевика "комендантом" в н.п. Нестерянка, Копани и Мирное Пологовского района.

Виолетта Маевская сдавала оккупантам защитников Украины (фото: t.me/gnilayacherexa)

Бойцы ВСУ обнаружили штаб этого интервента и с помощью дрона скорректировали огонь по захватчику. В итоге любовь Виолетты разорвало в буквальном смысле слова.

Девушка, узнав о смерти любовника-"кадыровца", в слезах бросилась к останкам "коменданта", и в тот же день в своем Instagram написала, что назовет своего сына, который когда-нибудь родится от другого мужчины, именем Шамиль.

В сети показали, как это все выглядело:

"Все над этим посмеялись и уже забыли. Но у истории есть продолжение. Оказывается, Виолетта после смерти Шамиля, которому она сдала в родной Нестерянке и ближайших селах всех АТОвцев и патриотов, налепила украинский флаг на аватарки в соцсетях, а затем выехала в Польшу, где сейчас скрывается под видом беженки", - говорится в публикации.

Активисты и волонтеры в Польше начали поиски предательницы, по вине которой запорожские защитники Украины тогда попали в руки к оккупантам.

Предательница Виолетта Маевская уехала в Польшу под видом беженки (фото: t.me/gnilayacherexa)

"Все, кто знает что-нибудь о возможном местонахождении этого животного в Польше - пишите @gnilaachereshnya или gnilaacereha@gmail.com. Ни одна коллаборантская сволочь не останется неосужденной!" - подчеркивается в публикации.

Активисты в Польше пытаются найти коллаборантку Маевскую (фото: скриншот t.me/gnilayacherexa)

Напомним, ранее стало известно, что директор школы под Киевом Алла Душкина, сдававшая российским оккупантам позиции ВСУ, и была отпущена судом под залог в 500 тысяч гривен, сбежала за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаколаборанткаЗапорожская областьВойна России против Украины