Баллотировалась в Киевсовет: что известно о директоре школы, которая помогала оккупантам, и вышла под залог

Директора частной школы под Киевом, обвиненную в пособничестве российским оккупантам - сдавала врагу позиции ВСУ и оказывала другую информацию за обещанную ей захватчиками должность министра образования, - суд выпустил под залог в 500 тысяч гривен.

Как выяснилось, женщина является фигуранткой и других скандалов и судебных дел, передает ТСН .

Хотя имя подозреваемой в государственной измене, задержанной около месяца назад, представители прокуратуры и СБУ не разглашают, его можно найти в открытом списке дел Соломенского суда города Киева.

Как отмечается в публикации, речь идет об Алле Николаевне Душкиной.

Фото: скриншот court.gov.ua

Обвиняемая на первое судебное слушание не явилась, поэтому заседания перенесли. Как говорят прокуроры, им предоставили документы, согласно которым женщина была на больничном. И добавляют, что собрали достаточно доказательств против директора.

Душкину отпустили из-под ареста под залог в сумму полмиллиона гривен. Следующее судебное слушание назначено на конец августа. Директору школы грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного.

По словам персонала частной школы-сада в Коцюбинском, где она работает, деньги на залог в коллективе не собирали. А обвинениями в госизмене другие сотрудники шокированы.

Отметим также, что на момент следствия и судебного разбирательства Душкину отстранили от работы в приватной школе.

Видео: кем оказалась директор приватной школы под Киевом, которая сотрудничала с российскими оккупантами

На своей странице в Facebook в профиле женщина о себе говорит как о "начальнике управления образования Печерского района", что работает в Женском движении "ЗА Майбутнє", а ранее была директором Печерской гимназии №75 в Киеве.

Фото: сриншот facebook.com

По данным организации "Чесно", Душкина, 1976 года рождения, еще работая директором столичной гимназии, пробовала попасть в политику. Так, в 2020 году она баллотировалась в Киевский городской совет 9-го созыва от политической партии "ЗА Майбутнє" - шла в списке под №45 в округе 8. Не была избрана.

В сюжете ТСН говорится о наличии видео в архивах об образовательном скандале в 2020 году, в эпицентре которого была Алла Душкина, которая тогда носила фамилию Ратушная. Тогда женщина "соревновалась за должность директора школы с угрозами, выламыванием замков и исчезновением важных документов".

В ситуацию вмешались образовательный омбудсмен и специальная комиссия при мэрии Киева, после чего кресло руководителя школы заняла законная директор.

Как сейчас рассказали в Офисе образовательного омбудсмена, во время полномасштабной войны РФ против Украины каждую жалобу о случаях пророссийских настроений и ре транслирования пропагандистских кремлевских фейков и нарративов от учителей внимательно изучают и перенаправляют информацию в СБУ