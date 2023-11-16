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Зрадниця Лорак стала посміховиськом у мережі: "позаду ППО спрацювало?"

Четвер 16 листопада 2023 18:10
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Зрадниця Лорак стала посміховиськом у мережі: "позаду ППО спрацювало?" Лорак насмішила коментаторів (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Поліна Іваненко

Зрадниця Ані Лорак, яка не засудила російську агресію та продовжує заробляти рублі, стала посміховиськом у мережі. Співачка хотіла анонсувати нову пісню, але обрала невдалу локацію для зйомок.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), порцію критики Лорак отримала на своїй сторінці в Instagram.

Що зробила співачка

Лорак вирішила випустити нову пісню. Артистка продовжує записувати треки російською та гастролювати містами країни-агресорки. Цього разу зрадниця вирішила заспівати про кохання.

Для анонсу нової пісні Лорак показалася на тлі гір та водоймища. Де сама перебувала артистка - невідомо.

Зрадниця Лорак стала посміховиськом у мережі: &quot;позаду ППО спрацювало?&quot;

Зрадниця Лорак стала посміховиськом у мережі: &quot;позаду ППО спрацювало?&quot;

Лорак отримала нову порцію критики (скріншоти)

Як реагує мережа

У коментарях під дописом Лорак користувачі зазначили, що під час того, як зрадниця співала, позаду неї "щось летіло". Через це юзери почали жартувати, що артистка показала, як "працює ППО".

Коментатори висміюють Лорак, а також не забувають їй нагадати, що вона зрадила Україну:

  • "То позаду ППО спрацювало?"
  • "Боже, місіс однотипність і потвора знову вилізла"
  • "Блювати від її вигляду хочеться"
  • "Чому у неї досі російський паспорт?"
  • "Ти для України вже давно чужа".

Зрадниця Лорак стала посміховиськом у мережі: &quot;позаду ППО спрацювало?&quot;Що користувачі думають про Лорак (скріншот)

Сама співачка намагається ігнорувати жарти та докори, але й не забуває "підчищати" коментарі. Деякі думки користувачів швидко "зникають", а замість них з'являються компліменти, частину з яких, скоріше за все, пишуть "боти".

Нагадаємо, нещодавно Лорак заговорила про мир та кохання й осоромилася у мережі.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Ірині Білик освідчилися прямо посеред концерту.

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Ані Лорак звезды шоу-бизнеса