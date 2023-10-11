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Заговорила про мир та любов: зрадниця Ані Лорак знову оскандалилась у мережі

Середа 11 жовтня 2023 11:43
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Заговорила про мир та любов: зрадниця Ані Лорак знову оскандалилась у мережі Ані Лорак оскандалилась та заговорила про любов та мир (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні та заробляє рублі в Росії, зробила нову цинічну заяву. Вона висловилася про любов, адже думає, що так можна досягнути миру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Кароліни Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) в Instagram.

Що написала зрадниця

У соцмережах Ані Лорак заговорила про любов та мир, чим розлютила українців.

Зокрема, вона заявила, що її найбільша мрія - "щоб кожне людське серце було наповнене любов'ю, яка змогла б розчинити весь біль, ненависть, гнів і образу".

"Щоб ми всі нарешті побачили одне одного як одну сім'ю в неосяжності Всесвіту. Я все ще вірю в нас..", - написала Лорак.

До того ж артистка закрила коментарі до посту, тому підписники не можуть висловити свою думку щодо її цинічної заяви.

Заговорила про мир та любов: зрадниця Ані Лорак знову оскандалилась у мережіФото, яке опублікувала Ані Лорак до своєї публікації про любов та мир (фото: instagram.com/anilorak)

Чим займається Ані Лорак у Росії

Відомо, що зрадниці Ані Лорак 28 вересня виповнилося 45 років. Свій ювілей вона заздалегідь вирішила провести у компанії росіян, розважаючи їх на концерті у Москві.

До того ж співачка часто у мережі скаржиться на долю. Вона мало не в сльозах розповідає про "непростий період" у житті через хейт українців. Також вона вважає, що в країні, де вона народилася і розпочала кар'єру, до неї несправедливо ставляться.

Окрім того, в одній із російських передач зрадниця публічно заявляла, що фінансово підтримує російський фонд, який займається незаконно вивезеними з України до РФ дітьми, а саме - з Запоріжжя і Донбасу.

Ані Лорак, як завжди, не конкретизує, хто саме винен у злочинах, які відбуваються на території України.

Заговорила про мир та любов: зрадниця Ані Лорак знову оскандалилась у мережі

Ані Лорак з донькою (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак зганьбилась на концерті в Туреччині через "українську" сукню.

Також ми писали, що екс-чоловік Лорак показав, як змінилася їхня спільна дочка.

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Ані Лорак співаки