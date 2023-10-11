Заговорила про мир та любов: зрадниця Ані Лорак знову оскандалилась у мережі
Співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні та заробляє рублі в Росії, зробила нову цинічну заяву. Вона висловилася про любов, адже думає, що так можна досягнути миру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Кароліни Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) в Instagram.
Що написала зрадниця
У соцмережах Ані Лорак заговорила про любов та мир, чим розлютила українців.
Зокрема, вона заявила, що її найбільша мрія - "щоб кожне людське серце було наповнене любов'ю, яка змогла б розчинити весь біль, ненависть, гнів і образу".
"Щоб ми всі нарешті побачили одне одного як одну сім'ю в неосяжності Всесвіту. Я все ще вірю в нас..", - написала Лорак.
До того ж артистка закрила коментарі до посту, тому підписники не можуть висловити свою думку щодо її цинічної заяви.
Фото, яке опублікувала Ані Лорак до своєї публікації про любов та мир (фото: instagram.com/anilorak)
Чим займається Ані Лорак у Росії
Відомо, що зрадниці Ані Лорак 28 вересня виповнилося 45 років. Свій ювілей вона заздалегідь вирішила провести у компанії росіян, розважаючи їх на концерті у Москві.
До того ж співачка часто у мережі скаржиться на долю. Вона мало не в сльозах розповідає про "непростий період" у житті через хейт українців. Також вона вважає, що в країні, де вона народилася і розпочала кар'єру, до неї несправедливо ставляться.
Окрім того, в одній із російських передач зрадниця публічно заявляла, що фінансово підтримує російський фонд, який займається незаконно вивезеними з України до РФ дітьми, а саме - з Запоріжжя і Донбасу.
Ані Лорак, як завжди, не конкретизує, хто саме винен у злочинах, які відбуваються на території України.
Ані Лорак з донькою (фото: instagram.com/anilorak)
Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак зганьбилась на концерті в Туреччині через "українську" сукню.
Також ми писали, що екс-чоловік Лорак показав, як змінилася їхня спільна дочка.