Предательница Лорак стала посмешищем в сети: "сзади ПВО сработало?"

Предательница Ани Лорак, не осудившая российскую агрессию и продолжающая зарабатывать рубли, стала посмешищем в сети. Певица хотела анонсировать новую песню, но выбрала неудачную локацию для съемок.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), порцию критики Лорак получила на своей странице в Instagram .

Что сделала певица

Лорак решила выпустить новую песню. Артистка продолжает записывать треки на русском языке и гастролировать по городам страны-агрессора. В этот раз предательница решила спеть о любви.

Для анонса новой песни Лорак показалась на фоне гор и водоема. Где сама находилась артистка - неизвестно.

Лорак получила новую порцию критики (скриншоты)

Как реагирует сеть

В комментариях под постом Лорак пользователи отметили, что во время того, как предательница пела, позади нее "что-то летело". Поэтому юзеры начали шутить, что артистка показала, как "работает ПВО".

Комментаторы высмеивают Лорак, а также не забывают ей напомнить, что она предала Украину:

"Это сзади ПВО сработало?"

"Боже, миссис однотипность и уродина снова вылезла"

"Блевать от ее вида хочется"

"Почему у нее до сих пор российский паспорт?"

"Ты для Украины уже давно чужая".

Что пользователи думают о Лорак (скриншот)

Сама певица пытается игнорировать шутки и упреки, но и не забывает "подчищать" комментарии. Некоторые мнения пользователей быстро "исчезают", а вместо них появляются комплименты, часть из которых, скорее всего, пишут "боты".