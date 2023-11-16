Предательница Лорак стала посмешищем в сети: "сзади ПВО сработало?"
Предательница Ани Лорак, не осудившая российскую агрессию и продолжающая зарабатывать рубли, стала посмешищем в сети. Певица хотела анонсировать новую песню, но выбрала неудачную локацию для съемок.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), порцию критики Лорак получила на своей странице в Instagram.
Что сделала певица
Лорак решила выпустить новую песню. Артистка продолжает записывать треки на русском языке и гастролировать по городам страны-агрессора. В этот раз предательница решила спеть о любви.
Для анонса новой песни Лорак показалась на фоне гор и водоема. Где сама находилась артистка - неизвестно.
Лорак получила новую порцию критики (скриншоты)
Как реагирует сеть
В комментариях под постом Лорак пользователи отметили, что во время того, как предательница пела, позади нее "что-то летело". Поэтому юзеры начали шутить, что артистка показала, как "работает ПВО".
Комментаторы высмеивают Лорак, а также не забывают ей напомнить, что она предала Украину:
- "Это сзади ПВО сработало?"
- "Боже, миссис однотипность и уродина снова вылезла"
- "Блевать от ее вида хочется"
- "Почему у нее до сих пор российский паспорт?"
- "Ты для Украины уже давно чужая".
Что пользователи думают о Лорак (скриншот)
Сама певица пытается игнорировать шутки и упреки, но и не забывает "подчищать" комментарии. Некоторые мнения пользователей быстро "исчезают", а вместо них появляются комплименты, часть из которых, скорее всего, пишут "боты".
Напомним, недавно Лорак заговорила о мире и любви и опозорилась в сети.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Ирине Билык сделали предложение прямо посреди концерта.