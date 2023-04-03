Зрадниця Ані Лорак після відміни концертів поїхала з РФ: де зараз співачка

Куди вирушила Ані Лорак

Так, у соцмережі артистка опублікувала фото з узбережжя Дубаю. Там вона у сонцезахисних окулярах ніжиться на піску зі своїм бойфрендом Ісааком.

"Приємні спогади", – підписала вона знімок.

Ані Лорак у Дубаях з бойфрендом (фото: instagram.com/anilorak)

Також у сторіс у Лорак з'явилося відео, де вона в номері найшикарнішого та найдорожчого готелю Rixos робить макіяж.

Ані Лорак у готелі в Дубаях (фото: instagram.com/anilorak)

Що відомо про нового чоловіка Лорак

У соцмережі Ісаака зазначено, що він велнес-тренер, філософ та творець позитивної карми. Він подорожує світом, медитує і викладає йогу.

Новий обранець Лорак викладає йогу (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)