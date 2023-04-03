Зрадниця Ані Лорак після відміни концертів поїхала з РФ: де зараз співачка

Співачка Ані Лорак, яку в Україні багато хто вважає зрадницею, після скасування своїх концертів у Росії вирішила даремно не гаяти часу і вирушила відпочивати до Дубаю. З нею поїхав її новий обранець Ісаак.
Про пересування виконавиці стало відомо з її Instagram.
Так, у соцмережі артистка опублікувала фото з узбережжя Дубаю. Там вона у сонцезахисних окулярах ніжиться на піску зі своїм бойфрендом Ісааком.
"Приємні спогади", – підписала вона знімок.
Також у сторіс у Лорак з'явилося відео, де вона в номері найшикарнішого та найдорожчого готелю Rixos робить макіяж.
Ані Лорак у готелі в Дубаях (фото: instagram.com/anilorak)
У соцмережі Ісаака зазначено, що він велнес-тренер, філософ та творець позитивної карми. Він подорожує світом, медитує і викладає йогу.
Нагадаємо, раніше в лютому Ані Лорак знову звернулася до передплатників , похвалилася своєю добротою та заявила, що прощає всіх недоброзичливців.
Додамо також, що перед цим співачка згадала про сім'ю, яка залишилася в Україні.