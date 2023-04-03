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Зрадниця Ані Лорак після відміни концертів поїхала з РФ: де зараз співачка

Фото: Ані Лорак (росЗМІ)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Ані Лорак, яку в Україні багато хто вважає зрадницею, після скасування своїх концертів у Росії вирішила даремно не гаяти часу і вирушила відпочивати до Дубаю. З нею поїхав її новий обранець Ісаак.

Про пересування виконавиці стало відомо з її Instagram.

Куди вирушила Ані Лорак

Так, у соцмережі артистка опублікувала фото з узбережжя Дубаю. Там вона у сонцезахисних окулярах ніжиться на піску зі своїм бойфрендом Ісааком.

"Приємні спогади", – підписала вона знімок.

Ані Лорак у Дубаях з бойфрендом (фото: instagram.com/anilorak)

Також у сторіс у Лорак з'явилося відео, де вона в номері найшикарнішого та найдорожчого готелю Rixos робить макіяж.

Ані Лорак у готелі в Дубаях (фото: instagram.com/anilorak)

Що відомо про нового чоловіка Лорак

У соцмережі Ісаака зазначено, що він велнес-тренер, філософ та творець позитивної карми. Він подорожує світом, медитує і викладає йогу.

Новий обранець Лорак викладає йогу (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)

Нагадаємо, раніше в лютому Ані Лорак знову звернулася до передплатників , похвалилася своєю добротою та заявила, що прощає всіх недоброзичливців.

Додамо також, що перед цим співачка згадала про сім'ю, яка залишилася в Україні.

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Ані Лорак