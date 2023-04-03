Предательница Ани Лорак после отмены концертов уехала из РФ: где сейчас певица

Певица Ани Лорак, которую в Украине многие считают предательницей, после отмены своих концертов в России решила даром не терять времени и отправилась отдыхать в Дубаи. С ней поехал ее новый мужчина Исаак.
О передвижениях исполнительницы стало известно из ее Instagram.
Так, в соцсети артистка опубликовала фото с побережья Дубаев. Там она в солнцезащитных очках нежится на песке со своим бойфрендом Исааком.
"Приятные воспоминания", - подписала она снимок.
Также в сторис у Лорак появилось видео, где она в номере шикарнейшего и дорогого отеля Rixos делает макияж.
Ани Лорак в отеле в Дубаях (фото: instagram.com/anilorak)
В соцсети Исаака указано, что он велнесс-тренер, философ и создатель позитивной кармы. Он путешествует по миру, медитирует и преподает йогу.
Напомним, ранее в феврале Ани Лорак вновь обратилась к подписчикам, похвасталась своей добротой и заявила, что прощает всех недоброжелателей.
Добавим также, перед этим певица вспомнила о семье, которая осталась в Украине.