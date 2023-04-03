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Предательница Ани Лорак после отмены концертов уехала из РФ: где сейчас певица

Фото: Ани Лорак (росСМИ)
Автор: Людмила Жукова

Певица Ани Лорак, которую в Украине многие считают предательницей, после отмены своих концертов в России решила даром не терять времени и отправилась отдыхать в Дубаи. С ней поехал ее новый мужчина Исаак.

О передвижениях исполнительницы стало известно из ее Instagram.

Куда отправилась Ани Лорак

Так, в соцсети артистка опубликовала фото с побережья Дубаев. Там она в солнцезащитных очках нежится на песке со своим бойфрендом Исааком.

"Приятные воспоминания", - подписала она снимок.

Ани Лорак в Дубаях с бойфрендом (фото: instagram.com/anilorak)

Также в сторис у Лорак появилось видео, где она в номере шикарнейшего и дорогого отеля Rixos делает макияж.

Ани Лорак в отеле в Дубаях (фото: instagram.com/anilorak)

Что известно о новом мужчине Лорак

В соцсети Исаака указано, что он велнесс-тренер, философ и создатель позитивной кармы. Он путешествует по миру, медитирует и преподает йогу.

Новый избранник Лорак преподает йогу (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)

Напомним, ранее в феврале Ани Лорак вновь обратилась к подписчикам, похвасталась своей добротой и заявила, что прощает всех недоброжелателей.

Добавим также, перед этим певица вспомнила о семье, которая осталась в Украине.

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Ани Лорак