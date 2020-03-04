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Зозуля вибачився за "скандальний" коментар після гри в Іспанії (відео)

STYLERЖиття    04.03.2020 - 22:09
Зозуля вибачився за "скандальний" коментар після гри в Іспанії (відео)
Роман Зозуля (фото: facebook.com/AlbaceteBalompie)

Український футболіст Роман Зозуля вибачився за свої слова після гри в Іспанії

Роман Зозуля приніс вибачення за свій коментар, який він дав українській пресі після гри свого клубу "Альбасете" з його колишньою командою "Райо Вальєкано".

Фанати "Райо Вальєкано" вигукували образливі слова на адресу українця. Вони називали його фашистом і навіть комуністом. Після матчу Зозуля заявив, що як його тільки не називали, і тепер він чекає, коли його назвуть геєм.

Але потім він вирішив вибачитися за свої слова. Відео з вибаченнями українського нападника опублікував футбольний клуб "Альбасете" на своїй сторінці в Twitter..

Зозуля заявив, що його неправильно зрозуміли, тому він просить вибачення у своїх товаришів по клубу. Він також зазначив, що його слова не відповідають історії клубу і його емблемі, і підкреслив, що нікого не хотів образити.

Нагадаємо, що Зозуля розповів про причини цькування в Іспанії. Спортсмена грубо ображали футбольні вболівальники через його громадянську позицію щодо підтримки військових ЗСУ.

Зозуля розповів, що цькування почалося після того, як він став гравцем "Райо Вальєкано". Футбольні фанати іспанського клубу сказали йому, що він не може захищати кольори клубу, тому що він фашист. Українець не зрозумів, чому вони так вважають, але йому пояснили, що справа в тому, що він підтримує українську армію, а ці фанати були на протилежному боці.

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Новини України ФутболРоман Зозуля
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