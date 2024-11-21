Зовсім не змінилася. Марічка Падалко приголомшила кадрами 20-річної давнини

Марічка Падалко показала фото 20-річної давнини

На опублікованих знімках можна побачити знаменитість, яка разом зі своїми колегами долучилася до Помаранчевої революції. Зокрема, на одному зі знімків поруч із нею постала ведуча Лідія Таран, яка нині мешкає у Франції.

На інших кадрах можна побачити зовсім юну Марічку Падалко, яка, практично не змінилася за ці роки.

"День Свободи і Гідності і рівно 20 років початку Помаранчевої революціі. Найкраще про її перемогу свідчать цифри, на які я нещодавно звернула увагу на одному заході, присвяченому репродуктивному здоров’ю нації", - написала пості ведуча.

"В 2005 році статистика народжуваності в Україні стрімко пішла вгору. Вперше! "Це тому, що Ющенко запровадив чималі виплати при народженні дитини?" - спитала я тоді експертів. Я теж майже встигла всіх дітей за Ющенка народити. "Гроші були далеко не головним фактором", - відповіли мені фахівці, - "люди почали бачити в Україні своє майбутнє і майбутнє своїх дітей". І це повністю співпадає з моїми тодішніми відчуттями", - також зазначила вона.

Марічка Падалко 20 років тому (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Архівні фото, які показала Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko) Падалко з друзями та колегами (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Журналістка підкреслила, що в ті часи Україна "стала дивом на пострадянському просторі" та "змогла безкровно відстояти власне право на чесні вибори й сказати "Ні" маніпуляціям".

Вона додала, що "згодом ми почали розуміти, як із того часу Путін почав боятися Україну". Саме тому вже у 2005 році в Росії почали розробку "Орлана", який нині заважає нашим захисникам на фронті. Далі - Революція Гідності, яка, як зазначила журналістка, не завершилася й досі.

Падалко під час Помаранчевої революції (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Марічка Падалко і Лідія Таран (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Нагадаємо, Марічка Падалко - 48-річна ведуча та журналістка. Вона була студенткою за програмою обміну уряду США і в той період навчалася на факультеті журналістики в Університеті штату Флорида. Саме там вона здобула свій перший журналістський досвід.

У 1999 році Падалко пройшла кількамісячне стажування в українській службі BBC у Лондоні, а вже у жовтні того ж року розпочала телевізійну кар'єру. Нині вона продовжує працювати ведучою на телеканалі "1+1".