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Марічка Падалко розповіла, яку нову посаду обіймає її чоловік у ЗСУ

Неділя 07 липня 2024 18:30
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Марічка Падалко розповіла, яку нову посаду обіймає її чоловік у ЗСУ Марічка Падалко з чоловіком (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома телеведуча Марічка Падалко розсекретила нову посаду її чоловіка Єгора Соболєва у ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для програми "Сніданок 1+1".

Яку тепер посаду обіймає Єгор Соболєв

Зі слів телеведучої, її чоловік тепер є заступником командира всього загону спецпризначення, де він раніше очолював роту БПЛА.

"А це означає часті відрядження до Києва для планування операції, а це ще означає, що ми частіше бачимося. Зараз важко всім, тому що ніхто не бачить, коли і як, скажімо так", - поділилася журналістка.

Нагадаємо, у 2021 році Соболєв отримав військову спеціальність "стрілець". Також він укладав контракт з підрозділом територіальної оборони.

На початку повномасштабної війни брав участь у боях за Ірпінь.

Чоловік Падалко був одним з військових, які звільняли Київщину від окупантів.

До слова, подружжя виховуює трьох дітей: сина Михайла та доньок Марію і Катерину.

Марічка Падалко розповіла, яку нову посаду обіймає її чоловік у ЗСУ

Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Також у Соболєва є донька від першого шлюбу Аліса.

Нещодавно син Падалко і Соболєва Михайло зібрав свій перший FPV-дрон.

Раніше зірка "плюсів" розкрила подробиці інтимного життя з чоловіком.

Також Падалко розповіла, як невідомі погрожували її дітям.

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