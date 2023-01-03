Зовсім скоро людство побачить вражаюче космічне явище: про що мова

У січні 2023 людство матиме унікальну змогу спостерігати метеорний потік - зорепад Квадрантиди. Цей метеорний дощ стане першим у Новому році, який буде видно з Землі.

Що таке зорепад Квадрантиди

Квадрантиди - це сліди уламків астероїда під назвою 2003 EH1, який було виявлено під час пошуку навколоземних об'єктів в обсерваторії Лоуелл у 2003 році. Розмір астероїда становить близько 3 кілометрів і, можливо, є залишками вимерлої комети.

Зокрема, Квадрантиди відомі тим, що створюють дивовижні вогняні метеори, які довші та яскравіші за звичайні метеори, оскільки вони походять із більших уламків.

За даними NASA, астероїд 2003 EH1 обертається навколо Сонця кожні 5,52 року. Земля проходить через свій слід уламків під перпендикулярним кутом. Це означає, що піковий період для злив пилу та крихітних уламків каміння короткий, тому й саме явище не дуже тривале.

Коли та де спостерігати за метеоритним дощем

Метеорний потік Квадрантиди триває з 26 грудня по 16 січня, але досягне піка 2 і 3 січня. За даними NASA, на піку глядачі можуть очікувати в середньому 80 метеорів на годину, що пролітають крізь атмосферу Землі.

Щоб найкраще побачити це коротке космічне шоу, знайдіть місце подалі від світла в ніч на 2 січня або перед світанком 3 січня та ляжте рівно, щоб побачити якомога більше неба. Найкращий кут огляду - це лежати ногами на північний схід. Нехай ваші очі звикнуть протягом 30 хвилин, щоб вловити навіть найслабші метеори.

Найкраще буде спостерігати в Північній півкулі. Метеори з'являтимуться по всьому небу, тому ви точно зможете вловити бодай декілька з них.

Наступним великим метеорним потоком після Квадрантид будуть Ліриди, які активні з 15 по 29 квітня 2023 року, а піка досягають 22 і 23 квітня.