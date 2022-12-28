Унікальне космічне явище, яке людство побачить у 2023 році: про що мова

Метеорний потік Персеїди можна спостерігати щороку з середини липня до кінця серпня. 2023 рік буде вдалим для того, аби побачити це унікальне та надзвичайно гарне явище на власні очі.

Про це повідомляють на сайті Space.

Чому потік утворюється

Потік Персеїди спричинений проходженням Землі крізь шматки льоду та каміння, залишені кометою Свіфта-Таттля, яка востаннє проходила близько до Землі в 1992 році.

Пік Персеїд досягає, коли Земля проходить через найщільнішу та найзапиленішу область. Зазвичай це стається 11-12 серпня. Коли Місяць яскраво світить, швидкість потоку може становити 150-200 метеорів на годину.

У звичайних обставинах ви можете очікувати до 100 метеорів на годину на піку.

Більшість Персеїд крихітні, приблизно з піщинку. Майже жоден з уламків не падав на Землю, але якщо це сталося, то його називають метеоритом. Максимальна температура для Персеїд становить понад 1650 градусів за Цельсієм.

Де та коли спостерігати потік Персеїди у 2023 році

Метеоритний дощ Персеїди найкраще можна побачити в Північній півкулі та аж до середніх південних широт. Щоб побачити це видовище, вам потрібна темрява, зручне місце для сидіння та трохи терпіння.

Щоб найкраще побачити Персеїди, перейдіть у найтемніше можливе місце, відкиньтесь на спинку крісла та розслабтеся. Вам не потрібні телескопи чи біноклі, оскільки секрет полягає в тому, щоб охопити якомога більше неба та дати очам приблизно 30 хвилин звикнути до темряви.

Найкращий час для пошуку метеорів на небі - передсвітанковий час. Пік потоку Персеїди припаде на 11-12 серпня. За даними NASA, вони будуть активні з 14 липня по 24 серпня.