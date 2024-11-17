Зовсім дорослий. Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнаваності

Як зараз виглядає син Кароль

Судячи з фото, співачка вирушила до Великої Британії, де мешкає її єдина дитина. Син Кароль дуже виріс, він значно вищий за свою зіркову маму.

До того ж Веніамін кардинально змінив зачіску. Раніше юнак носив кучері, а нині зробив дуже коротку стрижку.

Помітно, що син зірки обирає спортивний стиль. На фото він позував у білосніжних кросівках, сірих штанях, світлому світшоті та легкій куртці.

Син Тіни Кароль зараз (скріншот)

Сама ж співачка приміряла масивні чорні кросівки, легінси та "дутий" пуховик. Поза сценою Кароль часто обирає зручні та повсякденні "луки", а також спортивний одяг.

Який вигляд мав син Кароль раніше

Ще влітку співачка привозила Веніаміна в Україну. Кароль та її син "засвітилися" у Львові, де зірка давала концерт. Тоді юнак ще не зістриг волосся.

Син Кароль (скріншот)

Чому син Кароль не живе в Україні

Хлопчику скоро виповнитися 16 років. Єдиний син співачки навчається в Лондоні, в елітній школі Repton Preparatory School. Його батько та чоловік Кароль - продюсер Євген Огір, помер у 2013 від раку шлунка.

Син Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка зізнавалася, що хоче, аби її син здобув гарну освіту. До того ж через гастролі вона не могла б постійно бути з ним.

Кароль з сином та чоловіком (фото: instagram.com/tina_karol)