Совсем взрослый. Тина Кароль впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости

Как сейчас выглядит сын Кароль

Судя по фото, певица отправилась в Великобританию, где живет ее единственный ребенок. Сын Кароль очень вырос, он значительно выше своей звездной мамы.

К тому же Вениамин кардинально изменил прическу. Раньше юноша носил кудри, а сейчас сделал очень короткую стрижку.

Заметно, что сын звезды выбирает спортивный стиль. На фото он позировал в белоснежных кроссовках, серых штанах, светлом свитшоте и легкой куртке.

Сын Тины Кароль сейчас (скриншот)

Сама же певица примеряла массивные черные кроссовки, леггинсы и "дутый" пуховик. Вне сцены Кароль часто выбирает удобные и обычные "луки", а также спортивную одежду.

Как раньше выглядел сын Кароль

Еще летом певица привозила Вениамина в Украину. Кароль и ее сын "засветились" во Львове, где звезда давала концерт. Тогда юноша еще не состриг волосы.

Сын Кароль (скриншот)

Почему сын Кароль не живет в Украине

Мальчику скоро исполнится 16 лет. Единственный сын певицы учится в Лондоне, в элитной школе Repton Preparatory School. Его отец и муж Кароль - продюсер Евгений Огир, умер в 2013 году от рака желудка.

Сын Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица признавалась, что хочет, чтобы ее сын получил хорошее образование. К тому же, из-за гастролей она не могла бы постоянно быть с ним.

Кароль с сыном и мужчиной (фото: instagram.com/tina_karol)