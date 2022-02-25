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В зоне ЧАЭС фиксируют повышение уровня радиации

Автор: Анна Шиканова

Данные автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения зафиксировали повышение уровня радиации.

Об этом сообщают в Государственной инспекции ядерного регулирования в Facebook.

На странице ведомства в Facebook появилась карта, на которой отмечены точки, где отмечается повышение контрольного уровня мощности дозы гамма-излучений.

"Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений", - сказано в сообщении.

Скриншот

Отмечается, что из-за оккупации и боевых действий на территории Украины, установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения сейчас невозможно.

Обновление!

Такие колебания показателей датчиков Аскро, специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС - без изменений.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате Чернобыля.

А также рассказывали о том, как обстоит ситуация на ЧАЭС по состоянию на утро 25 февраля.

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