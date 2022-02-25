У зоні ЧАЕС фіксують підвищення рівня радіації

Дані автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження зафіксували підвищення рівня радіації.
Про це повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання в Facebook.
На сторінці відомства в Facebook з'явилася карта, на якій відзначені точки, де відзначається підвищення контрольного рівня потужності дози гамма-випромінювань.
"Дані з автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що через окупацію і бойові дії на території України, встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження зараз неможливо.
Оновлення!
Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру пов'язують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.
Стан ядерних установок та інших об'єкта ЧАЕС - без змін.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Україна поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля.
А також розповідали про те, яка ситуація на ЧАЕС станом на ранок 25 лютого.