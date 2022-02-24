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Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате Чернобыля "неизвестными вооруженными силами"

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Вена, Четверг 24 февраля 2022 23:28
Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате Чернобыля "неизвестными вооруженными силами" Фото: МАГАТЭ сообщили о захвате Чернобыля "неизвестными вооруженными силами" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о захвате Чернобыльской АЭС в результате вторжения России. При этом организации сообщили, что станцию под контроль взяли "неизвестные вооруженные силы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы" взяли под контроль все объекты государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС, расположенные в Зоне отчуждения", - говорится в релизе.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что организация с серьезной обеспокоенностью следит за ситуацией в Украине. Он призвал к максимальной сдержанности от любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны.

Напомним, о захвате российскими оккупантами зоны Чернобыльской АЭС стало известно вечером 24 февраля.

Отмечалось, что пострадавших в результате захвата Чернобыля с украинской стороны нет. Однако в ходе нападения диверсанты пытались совершить теракт на АЭС.

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ЧАЭС Чернобыль МАГАТЭ Вторжение России в Украину
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