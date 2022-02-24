Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате Чернобыля "неизвестными вооруженными силами"

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о захвате Чернобыльской АЭС в результате вторжения России . При этом организации сообщили, что станцию под контроль взяли "неизвестные вооруженные силы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ .

"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы" взяли под контроль все объекты государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС, расположенные в Зоне отчуждения", - говорится в релизе.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что организация с серьезной обеспокоенностью следит за ситуацией в Украине. Он призвал к максимальной сдержанности от любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны.