Ситуация на ЧАЭС – станция работает, работники в заложниках
Станция Чернобыльской АЭС была захвачена оккупантами вечером 24 февраля. В течении всего дня российские диверсанты пытались совершить теракт в зоне отчуждения и спровоцировать экологическую катастрофу.
Как обстоит ситуация по состоянию на утро 25 февраля, рассказала советница министра по вопросам Зоны отчуждения в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапакина.
"ЧАЭС. Фактически, работники станции являются заложниками сейчас. Но в первую очередь – заложниками своего профессионализма и совести. Это объект, который нельзя покинуть, чтоб не происходило", - сообщила она.
Также Тарапакина добавила, что сейчас обстановка на ЧАЭС спокойная и станция работает.
"Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись по рабочим местам. Наши коллеги и друзья со станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту. Все живые и целые", - добавила советница.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате Чернобыля.
А также рассказывали о том, что Украина потеряла контроль над Чернобылем.