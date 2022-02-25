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Ситуация на ЧАЭС – станция работает, работники в заложниках

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Чернобыль, Пятница 25 февраля 2022 09:09
Ситуация на ЧАЭС – станция работает, работники в заложниках Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Станция Чернобыльской АЭС была захвачена оккупантами вечером 24 февраля. В течении всего дня российские диверсанты пытались совершить теракт в зоне отчуждения и спровоцировать экологическую катастрофу.

Как обстоит ситуация по состоянию на утро 25 февраля, рассказала советница министра по вопросам Зоны отчуждения в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапакина.

"ЧАЭС. Фактически, работники станции являются заложниками сейчас. Но в первую очередь – заложниками своего профессионализма и совести. Это объект, который нельзя покинуть, чтоб не происходило", - сообщила она.

Также Тарапакина добавила, что сейчас обстановка на ЧАЭС спокойная и станция работает.

"Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись по рабочим местам. Наши коллеги и друзья со станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту. Все живые и целые", - добавила советница.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате Чернобыля.

А также рассказывали о том, что Украина потеряла контроль над Чернобылем.

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