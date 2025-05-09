Топ-5 фільмів для тих, хто любить загадки й напругу: не відпускають до фіналу

Ця добірка фільмів точно подарує яскраві емоції. Кожна стрічка тримає у напрузі до фіналу.

"Фатальний меседж"

Вайолет відправляється не перше побачення. Все проходить прекрасно, поки романтична атмосфера не змінюється напругою. Раптово героїня починає отримувати анонімні повідомлення, які переростають у смертельну загрозу.



"Вбивча спека"

Детектив зі складним минулим розслідує випадкову смерть на прохання сестри дружини загиблого. Чим більше він копає, тим більше розкриває темних секретів. Те, що здавалося нещасним випадком, поступово перетворюється на заплутану й небезпечну гру.



"Секс, шлюб, вбивство"

Гостросюжетний трилер про побачення, довіру та виживання у світі онлайн-знайомств. Героїня зустрічається одразу з трьома з чоловіками і намагається розпізнати, хто з них звичайний бабій, хто може стати гарним чоловіком, а хто - серійний вбивця, який тероризує місто.



"Часовий зріз"

Напружений трилер про подорож у часі. Дівчинка-підліток випадково потрапляє у 2000 роки, де намагається врятувати сестру від загибелі. Їй доведеться відшукати нападника й водночас не допустити своє зникнення.



"Сусідська варта"

Коли Саймон стає свідком викрадення жінки, поліція не сприймає його серйозно. Річ у тім, що нещодавно він вийшов з психіатричної лікарні. Саме тому хлопець звертається по допомогу до сусіда - озлобленого, але досвідченого колишнього охоронця.